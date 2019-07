Satow

Im Nordosten werden die Glasflaschen knapp – und bald auch der Getränke-Nachschub? 350 000 Flaschen fehlen derzeit allein der Satower Mosterei ( Landkreis Rostock) um die Produktion sicherzustellen. „Die Hersteller kommen nicht hinterher“, sagt Rolf Peters, Geschäftsführer des Saftproduzenten. Auch der Bundesverband Glasindustrie ( BVG) bestätigt: „Die Nachfrage nach Flaschen ist enorm – weil der Trend im Getränke-Markt wieder zu Glas geht, weg von Plastik.“

Umweltfreundlicher als Plastik?

„Immer mehr Hersteller wollen zurück zu Glas“, sagt ebenso Axel Schümann, Sprecher von „ Glashäger“ in Bad Doberan. Anfang der 2000er Jahre sei der Trend noch andersherum gewesen. „Damals haben viele Glashütten die Produktion zurückgefahren.“ Jetzt sei es natürlich schwierig, in relativ kurzer Zeit die steigenden Kapazitäten bereitzustellen. „Die aktuellen Diskussionen um Plastikmüll und Mikroplastik in den Meeren dürfte ein Grund sein, weshalb Glas wieder so gefragt ist“, heißt es seitens der Glasindustrie. „Glas ist zu 100 Prozent recyclingfähig, schon jetzt bestehen viele Flaschen zu 90 Prozent aus wiederverwertetem Material. Viele Verbraucher und Abfüller greifen wieder auf diesen Werkstoff zurück“, erklärt Verbandssprecherin Dorothée Richardt.

Glashütten kommen nicht nach

Die Satower Mosterei bestellt ihre Flaschen über den Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie (VdF) Flaschen. Aber seit einem halben Jahr gebe es dort Schwierigkeiten. „Viele Hersteller stellen derzeit um. Da wird das Glas natürlich knapper. Die Hersteller kommen nicht hinterher“, so Satower-Chef Peters. Der Mangel wirkt sich bei ihm auch auf die Herstellung aus. „Wir könnten eigentlich gut produzieren“, sagt Peters, „müssen aber manchmal die Produktion drosseln.“ Zum Teil könne das Unternehmen langjährige Kunden nicht mehr beliefern. Jeden Tag rufe Peters beim Hersteller an, um nach Nachschub zu fragen. „In ganz Mecklenburg sind wir unterwegs, fragen bei jedem Laden.“

Beim „Stralsunder Mineralbrunnen“ gibt es Wasser nur in Flaschen „Bei Neuglas wird es zu Stoßzeiten echt eng“, sagt Firmensprecherin Elisa Raus. „Wir hoffen deshalb immer darauf, dass die Kunden ihre Pfandflaschen schnell wieder zurückbringen.“

Auch Brauereien brauchen Glas

Das Problem betrifft nicht nur ihn. Auch bei der Rostocker Brauerei ist der Mangel zu spüren. „Mehrwegflaschen und -kästen sind im gesamten Getränkemarkt knapp“, sagt Geschäftsführer Peter Gliem. Das Unternehmen habe sich logistisch auf den Sommer eingestellt. In den warmen Monaten steige der Absatz erwartungsgemäß. „Deshalb können wir die Nachfrage derzeit noch unter großen Anstrengungen aussteuern.“ „Gläshäger“ produziert zwar nur 20 Prozent seines Wasser in Glasflaschen, wartet aber dennoch händeringend auf neue Flaschen: „Das ist ein Tanz auf der Rasierklinge“, so Axel Schümann.

Keine Probleme gibt es indes bei der Mineralbrunnen-Gruppe Wüllner, zu der auch die „Güstrower Schlossquell“ gehört: „Wir haben vorgesorgt“, sagt Unternehmenssprecher Christoph Bisewski. „Wir rechnen schon seit Jahren damit, dass Wasser in Glasflaschen wieder einen Boom erleben wird und haben uns Vorräte angelegt.“ Im Schnitt würde die Gruppe jedes Jahr 10 Prozent mehr Wasser in Glas absetzen.

