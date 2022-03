Bad Doberan

Mit einem Gesamtabsatz von 53,3 Millionen Liter hat die in Bad Doberan ansässige Glashäger Mineralbrunnen GmbH ihren Absatz 2021 im Vergleich zum Vorjahr (2020: 52,2 Millionen Liter) nach Unternehmensangaben noch einmal um 2,1 Prozent steigern können. „Auf dieses Ergebnis sind wir besonders stolz“, erklärt Marketingleiter Axel Schümann. „Während der Markt der alkoholfreien Getränke laut Marktforschungsinstitut Nielsen national ein Minus von 6,1 Prozent eingefahren hat, konnten wir wachsen.“

Die Rahmenbedingungen in der Branche seien schwierig: „Immer mehr Anbieter konkurrieren um die Verbrauchergunst – dass wir uns in diesem Spannungsfeld so gut entwickeln konnten, ist extrem erfreulich.“

Handel kompensiert Ausfälle in der Gastronomie

Zwar habe es in der Gastronomie durch coronabedingte Schließzeiten erneut Verluste gegeben, so Schümann: „Diese konnten jedoch über die Absätze im Handel mehr als kompensiert werden. Die Marke Glashäger habe den Großteil des Brunnenabsatzes ausgemacht: „Laut Marktforschung legten unsere Mineralwässer ebenfalls um 5,8 Prozent zu, während der Mineralwassermarkt im Nordosten Deutschlands lediglich ein Plus von 3,9 Prozent verzeichnete.“

„Eine unserer größten Stärken ist die konsequent regionale Ausrichtung.“ Axel Schümann, Marketingleiter Glashäger Quelle: Anja Levien

Analog zu den Mineralwässern seien auch die Glashäger-Limonaden über sich und den Markt hinausgewachsen, sagt Schümann: „Während das Limonaden-Segment in MV mit 5,6 Prozent Zuwachs ordentlich boomte, konnte Glashäger das vierte Jahr in Folge auch in diesem Bereich überdurchschnittlich wachsen und erzielte ein Absatzplus im zweistelligen Bereich.“ Damit bleibe Glashäger weiterhin die erfolgreichste regionale Limonadenmarke im Bundesland: „Als verkaufsstärkste Sorten erwiesen sich ,Sommer-Mix’ und ,Mandarine-Mango’“.

Erfolgsfaktoren Regionalität und Nachhaltigkeit

Eine der größten Stärken des Doberaner Unternehmens sei die konsequent regionale Ausrichtung, ist der Marketingleiter überzeugt: „Die Präferenz der Menschen für Produkte aus ihrer Heimat ist ein anhaltender Trend – seit 2021 ist Glashägers Heimatverbundenheit auch auf den Mineralwasserflaschen erlebbar.“ Unter dem Motto „Unser Land genießen“ zeigen die Etiketten auf der Vorderseite beliebte Orte in MV – wie den Warnemünder Leuchtturm, das Schweriner Schloss oder eines der vier Stadttore von Neubrandenburg.

Und: Die regionale Ausrichtung habe auch ökologische Vorteile. „Die kurzen Transportwege sparen erheblich CO2 ein, macht Axel Schümann deutlich: „Klimaschutz, unter anderem durch eine überdurchschnittliche Mehrwegquote von fast 80 Prozent, gehört zum Selbstverständnis des Unternehmens. Zudem produziert der Standort in Bad Doberan seit 2020 klimaneutral.“

Unterstützung für Schwimmunterricht der DLRG

Heimatverbundenheit bedeute für Glashäger auch gesellschaftliche Verantwortung: „Ganz wichtig ist uns die Partnerschaft mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft – hier unterstützen wir den Schwimmunterricht für Grundschulkinder.“ Gerade in MV, dem Wasserland Nummer eins in Deutschland, sei das ein enorm wichtiges Thema, betont Schümann: „Durch Corona sind zwei Jahre lang nahezu alle planmäßigen Schwimmkurse für Kinder ausgefallen – deshalb können aktuell rund 60 Prozent der Grundschüler beim Wechsel in die 5. Klasse nicht sicher schwimmen.“

Doberaner Betrieb mit 59 Mitarbeitern Die Glashäger Brunnen GmbH mit Sitz in Bad Doberan ist ein selbstständiges Tochterunternehmen der HassiaGruppe. Der Betrieb beschäftigt 59 Mitarbeiter. Zur Marke Glashäger gehören 22 Produkte. Zudem füllt das Unternehmen in Lizenz Erfrischungsgetränke der Marke Deit ab und vermarktet Softdrinks der Hassia-Schwestermarke Vita Cola in Mecklenburg-Vorpommern.

Um die Schwimmkurse der DLRG abzusichern, kofinanziere Glashäger die Ausbildung von Schwimmausbildern und stelle für den Unterricht im Freiwasser einen witterungsfesten und transportablen Pavillon zur Verfügung. Darüber hinaus habe an Land im vergangenen Jahr wieder das vom Unternehmen unterstützte Jugend-Naturfilmcamp stattgefunden: „Hier beobachten Jugendliche die Fauna und Flora ihrer Heimat und drehen gemeinsam mit Medienprofis eigene Naturfilme.“

2022 würden erneut zwei fünftägige Camps für 12- bis 15-Jährige angeboten, blickt Axel Schümann voraus: „Sie finden zu Pfingsten im Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide sowie im Sommer im Biosphärenreservat Schaalsee statt.“

Von Lennart Plottke