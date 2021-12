Rostock

Die Menschen im Nordosten müssen sich auf schwierige Wetterverhältnisse einstellen. Es könne insbesondere Richtung Vorpommern zu länger anhaltendem Glatteisregen mit erheblichem Eisansatz kommen, sagte Robert Hausen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonnabend. Hintergrund seien die Tiefs Per und Ronald.

So wird das Wetter am zweiten Weihnachtsfeiertag

Zunächst bleibe es in der kommenden Nacht im Norden und auch im Osten wieder knackig kalt, über Schnee erneut bis minus -15 Grad. Am zweiten Weihnachtsfeiertag und zum Start der Woche komme Bewegung ins Wetter. Das Tief Per schaufele langsam milde Atlantikluft nordostwärts.

Die Temperatur vor allem in höheren Luftschichten nehme deutlich zu, so dass leichte Niederschläge meist als Regen fallen. Der treffe auf gefrorenen Boden und könne zu gefährlichem Glatteis führen. Wo genau das passieren wird, sei aber noch unsicher, sagte Hauser. Östlich der Elbe bleibt es noch trocken.

Wetter in der Woche nach Weihnachten

In der kommenden Woche erhalte Per Unterstützung vom Atlantiktief Ronald, das bis Mitte der Woche auch aus dem äußersten Nordosten letzte Reste der Kaltluft vertrieben haben dürfte. Dann könne es insbesondere Richtung Vorpommern zu dem Glatteisregen kommen. Es drohe eine Unwettergefahr.

Bitte fahren Sie überall vorsichtig und denken Sie daran, dass es in dieser Jahreszeit immer und überall plötzlich glatt werden kann!

Die Wettervorhersage:

Wie entsteht Glatteis?

Wenn Wasser oder Schnee auf Straßen gefriert, entsteht Glatteis. Ob Schnee-, Reif-, Eisglätte oder Raueis - Winterglätte sorgt im Straßenverkehr für ein erhöhtes Unfallrisiko. Übrigens: Auch durch festgefahrenen Schnee, Reif und Schneematsch kann Straßenglätte entstehen.

Wie verhalte ich mich bei Glatteis richtig?

Winterreifen sind Grundvoraussetzung für Sicherheit beim Autofahren im Winter. Doch bei Glatteis sollte man sich nicht allein auf die Winterreifen verlassen, denn bei Glatteis geraten diese ebenfalls schnell an ihre Grenzen. In diesem Fall ist fahrerisches Können das Einzige, was das Fahrzeug vor dem Ausbrechen bewahren kann. Den Witterungsverhältnissen angepasstes sowie vorausschauendes Fahren sind daher unerlässlich.

