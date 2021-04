Ab Mai rechnet der Gesundheitsminister von MV damit, dass der Impfstoff aus Russland in den Nordosten kommt. Der Vertrag soll noch am Donnerstag unterschrieben werden. Voraussetzung für eine Lieferung sei die Zulassung innerhalb der EU.

Glawe: MV bestellt eine Millionen Dosen Impfstoff Sputnik V in Russland

