Laut Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) will das Land bei weiter sinkenden Corona-Zahlen touristische Modellregionen entwickeln. „Die Verhandlungen laufen“, sagte er am Donnerstag. Zuvor hatte Staatskanzleichef Heiko Geue angekündigt, schon zu Pfingsten regionalen Tourismus in MV zulassen zu wollen.