Rostock

Nun also doch: Auch Teenager in MV sollen sich schnellstens flächendeckend gegen das Coronavirus impfen lassen. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) spricht sich, wie seine Amtskollegen aus anderen Bundesländern, dafür aus, dass allen 12- bis 17-Jährigen ein Impfangebot gemacht werden soll. Dies geschieht entgegen der Empfehlung der Experten in der Ständigen Impfkommission (Stiko).

Glawe: „Jede Impfung zählt“

„Jede Impfung zählt“, erklärt Glawe nach dem Beschluss der Gesundheitsminister. Wichtig sei: Die Impfung der Kinder erfolge mit Einverständnis der Eltern und nach ärztlicher Beratung. Möglich soll dies bald in allen Impfzentren und bei Hausärzten landesweit sein. Am Dienstag solle die Umsetzung mit den Betreibern der Impfzentren, den Kreisen und Städten, konkret besprochen werden.

Das Impftempo in MV hat stark abgenommen. Am Montag waren hier 59,8 Prozent der Menschen ein-, 51,9 Prozent zweimal geimpft – Platz zwölf und neun unter den 16 Bundesländern. Damit ist auch MV weit entfernt von einer geplanten Herdenimmunität gegen Corona und die gefährliche Delta-Variante. Glawe hatte zuletzt immer wieder an Erwachsene appelliert, sich impfen zu lassen.

Seit Juni können sich auch Kinder impfen lassen. Etwa jeder achte Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren – 12,9 Prozent – ist derzeit im Nordosten laut Robert Koch-Institut einmal, nur jeder 16. (6,3 Prozent) vollständig geimpft. Spitze: In Schleswig-Holstein sind es 25,3 Prozent bei Erst-, in Thüringen 12,3 Prozent bei Zweitimpfungen.

Für die Impfung von Teenagern spricht sich auch Prof. Emil Reisinger, Immunologe an der Universität Rostock, aus. Ein Grund: Ab 14 Jahren aufwärts verschärfe sich derzeit die Infektionslage. „Nur mit den Kindern werden wir eine Herdenimmunität erreichen können“, so Reisinger. Nur so sei Normalität an den Schulen möglich. Die Impfstoffe von Biontech und Moderna hätten kaum Nebenwirkungen. Wichtig auch: „Die Eltern sollen sich bitte impfen lassen.“

Stiko: Für Empfehlung fehlen immer noch Daten

Die Stiko bleibt bei ihrer Haltung, dass Kinder- und Jugendliche nur dann geimpft werden sollen, wenn sie Vorerkrankungen haben. Es gebe immer noch zu wenige Daten zu möglichen gesundheitlichen Folgeschäden für 12- bis 17-Jährige, sagte Stiko-Chef Thomas Mertens am Montag. „Wir sagen, wir können nicht eine generelle Empfehlung aussprechen, solange wir diesbezüglich nicht die notwendige Datensicherheit haben.“

„Wankelmut“ unterstellt Torsten Koplin den Gesundheitsministern: „Mal hü, mal hott.“ Der Gesundheitsexperte der Linken im Schweriner Landtag plädiert dafür, dass weiter auf die Impfung Erwachsener und vor allem Freiwilligkeit gesetzt werden soll. Es gebe nach wie vor „keine ausreichenden Erkenntnisse für den Einsatz der Impfstoffe für 12- bis 17-Jährige“, so Koplin.

Bewohner in Altenheimen sollen bald weitere Impfung erhalten

Die Gesundheitsminister haben auch beschlossen, dass ab September Corona-Auffrischungsimpfungen möglich sind. Dies gelte für Personen, deren letzte Impfung sechs Monate her ist. „Damit sollten wir schnell loslegen“, erklärt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). „Wir müssen insbesondere die Bewohnerinnen und Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen so gut wie möglich schützen.“

Von Frank Pubantz