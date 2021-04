Rostock

Klar, außergewöhnliche Zeiten verlangen außergewöhnliche Antworten. Die Corona-Pandemie bringt die gesamte Gesellschaft an die Grenzen des Belastbaren. Die Mutter, die im Homeoffice das Kind im Homeschooling betreut. Die Kliniken, die schwerkranke Corona-Patienten behandeln und dabei versuchen, das Tagesgeschäft von Hüft-OPs, Herzinfarkten und Beinbrüchen in hoher Qualität aufrecht zu erhalten. Das zerrt an den Nerven und irgendwann an der körperlichen Substanz.

Dass der Gesundheitsminister nun an Pflegekräfte und Ärzte im Ruhestand appelliert, in den Klinikalltag zurückzukehren, um Personal zu unterstützen, ist folgerichtig. Gleichzeitig offenbart dieser Appell die Probleme, die schon seit Jahren Teil des Klinikalltags sind. Denn Pflegekräfte fehlen nicht erst mit der Pandemie. Schlagwort: Pflegenotstand.

Der Beruf ist anstrengend, fordernd und gemessen an der Verantwortung noch immer unterdurchschnittlich bezahlt. Die Corona-Pandemie hat die Systemrelevanz der Pflegeberufe erneut offengelegt, die Diskussion um eine grundsätzlich bessere Bezahlung aber leider keinen Schritt vorangetrieben. Das Pflegepersonal schuftet weiter, darf aber jetzt zumindest auf Unterstützung hoffen.

Von Martina Rathke