Rostock

Das Land Mecklenburg-Vorpommern bereitet offenbar einen großen Rettungsschirm für die angeschlagenen MV Werften vor. Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) sichert „als ersten Schritt“ 50 Millionen Euro Landeshilfe zu, damit die Werften mit Standorten in Wismar, Warnemünde und Stralsund ausstehende Rechnungen an Zulieferer und Subunternehmer bezahlen können. Ob dies als Kredit oder Bürgschaft erfolge, sei noch offen. „Das Gesamtpaket wird weiter verhandelt“, sagte Glawe am Montagabend auf OZ-Anfrage. Man sei in „intensiven Gesprächen“ mit Bund, Banken und MV Werften.

Die MV Werften sind nach Auskunft führender Politiker massiv angeschlagen. Anfang April verschickte die Werften-Geschäftsführung ein Rundschreiben an viele Zulieferer mit der Information, dass sie Rechnungen für die Schiffe Global Dream und Crystal Endeavor derzeit nicht begleichen könne – offiziell wegen der Corona-Krise.

Anzeige

Glawe : Gobal 2 wird erst 2024 fertig

Dass dies die alleinige Ursache ist, daran gibt es aber erhebliche Zweifel. Denn schon vor Monaten habe es erheblichen Bauverzug an den Schiffen und auch finanzielle Nöte gegeben, berichten Insider. Angeblich soll ein dreistelliger Millionenbetrag nötig sein, ist zu hören. Die Werften bemühten sich mit Landeshilfe um einen neuen Kredit von der KfW-IPEX-Bank, teilte CEO Peter Fetten den Zuliefern mit. Ob und warum sie zahlungsunfähig sind, haben die Werften bis heute nicht beantwortet. Seit Anfang April sind rund 3000 Beschäftigte in Kurzarbeit, verlängert bis zum 3. Mai.

Weitere OZ+ Artikel

Glawe erläutert nun neue Pläne der Werften: Das zweite Schiff der riesigen Kreuzfahrtschiffe der Global Class werde nicht wie geplant 2022, sondern erst 2024 fertiggestellt. Zwei kleinere Schiffe sollen dafür vorgezogen werden.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Der Finanz- und der Wirtschaftsausschuss des Landtags beraten am Donnerstag auf Antrag der Linke in einer gemeinsamen Dringlichkeitssitzung über die MV Werften. „Wir haben ganz viele Fragen, aber keine Antworten“, so Jeannine Rösler, Finanzexpertin der Linken. „Das ist inakzeptabel.“ Denn das Land habe für die ersten beiden Global-Schiffe bereits 375 Millionen Euro Bürgschaften bewilligt – mit Zustimmung des Landtags.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pubantz