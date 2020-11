Schwerin

In der Corona-Krise rückt Harry Glawe ( CDU) mit seinem Ministerium für Wirtschaft, Gesundheit und Tourismus ins Zentrum des Sturms. Die OZ sprach mit ihm über die Belastung, Pläne für Wirtschaftshilfen, einen Tourismus in MV am Abgrund und den nahenden Impfstoff.

OZ: Herr Glawe, Ihr Ministerium ist quasi die Zentrale bei der Bekämpfung der Corona-Krise in MV. Was hat die Pandemie im Haus verändert?

Harry Glawe: Die Aufgaben sind deutlich gewachsen. Wir sind ständig im Austausch mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales, mit den Gesundheitsämtern, wir haben Corona-Testzentren aufgebaut. Die Anfragen der Bürger sind deutlich gestiegen, daher haben wir wieder Bürgertelefone eingerichtet. Es gibt viele Beratungen mit Landkreisen, anderen Ministerien und der Wirtschaft. Wir sind im Kontakt mit Ärztekammer und Virologen, um abzuschätzen, wie sich die Infektionslage entwickelt. Das hat jetzt zum zweiten Teil-Lockdown geführt. Denn wir haben gesehen, dass die Infektionszahlen unbeherrschbar werden, wenn wir nichts machen. Leider sind in den Herbstferien wieder viele Bürger ins Ausland gefahren und kamen mit Infektionen zurück.

Glauben Sie, dass der Teil-Lockdown wirklich nur vier Wochen dauert?

Ich habe die Hoffnung, dass er nur vier Wochen dauert. Wenn man sich aber die Zahlen jetzt ansieht: Es ist immer noch kein Rückgang zu sehen. Es ist zumindest die feste Absicht der Landesregierung, die Öffnung im Dezember wieder hinzukriegen. Ob komplett, ist noch offen. Wir wollen wieder Lockerungen fürs Weihnachtsgeschäft schaffen. Das hängt aber davon ab, was in den nächsten drei Wochen passiert.

Was bedeutet es für die Wirtschaft, sollte mehr Zeit nötig sein? Wie wollen Sie eine Insolvenz-Welle und hohe Arbeitslosigkeit 2021 in MV verhindern?

Unter den jetzigen Corona-Bedingungen kann noch niemand Insolvenz beantragen.

Aber ab Januar.

Das stimmt. Es kann aber sein, dass das noch mal verlängert wird. Das hängt vom Bund ab.

Vom Lockdown betroffene Unternehmer fordern schnelle Ausgleichszahlungen von Bund und Land. Woran hängt es?

Es müssen klare Regelungen her. Der Bund hat angekündigt, dass er Abschlagszahlungen vorsieht. Die Wirtschaftsminister aller Länder haben sich auf Initiative von MV auf zentrale Forderungen gegenüber dem Bund verständigt, um weitere Nachbesserungen zu erreichen. Es geht vor allem um die Frage, wie wir das europäische Beihilferecht verbessern. In der Diskussion ist, dass mögliche Zuschüsse und Kredite pro Firma von 800 000 auf eine Million Euro erhöht werden. Das kann kleinen und mittleren Unternehmen helfen. Für die Großen gibt es den Ansatz eine Million plus. Hier muss der Bund schnell mit der Europäischen Kommission zu Ergebnissen kommen. Eine weitere Frage ist, wie Firmen geholfen wird, die nur mittelbar betroffen sind. Zum Beispiel eine Kfz-Firma. Da gibt es die Formel: Die Abhängigkeit von geschlossenen Betrieben muss bei mindestens 80 Prozent liegen. Ein hoher Wert. Wer den nicht erreicht, läuft untendurch.

Die Gastro-Branche prophezeit: Ein Drittel der Unternehmen wird 2021 aufgeben. Wo sehen Sie das Tourismusland MV nach der Corona-Krise?

Ich teile diese Meinung so nicht. Natürlich ist es eine schwierige Lage, aber der Hotel- und Gaststättenverband muss auch zugeben, dass die Umsätze von Juni bis Oktober deutlich angezogen hatten. Ich rechne nicht damit, dass viele aufgeben. Entscheidend wird sein, dass man das Personal hält. Wir wollen ein Netz spannen. Beim ersten Mal haben wir 340 Millionen Euro an 36 000 Unternehmen ausgezahlt.

Was tun Sie, wenn der Teil-Lockdown nichts oder zu wenig bringt?

Der Lockdown mit Ausgangssperren wäre das letzte Mittel. Das wollen wir, wenn es geht, vermeiden. Dazu brauchen wir aber die Bürger. Derzeit machen wir ja Schulen und Kitas nicht zu.

Stichwort Gesundheit. Was unternimmt das Land, um Pflegekräfte für Kliniken zu gewinnen? Das könnte bei vollen Intensiv-Betten ein Problem werden.

Der Bund hat angedeutet, dass er wieder eine Pauschale auflegen könnte, wenn Betten für Corona-Patienten frei bleiben. In Deutschland gibt es 40 000 Intensiv-Betten, davon waren am Dienstag 2000 durch Corona-Patienten belegt. Wir haben im Land über 1200 Intensivbetten, 530 mit Beatmung, davon 19 durch Corona belegt. Die Betten können wir auch weiter aufstocken. Beatmungsgeräte und Überwachungssysteme sind angeschafft. Man wird das Personal wieder mehr zur Behandlung von Covid-19-Patienten heranziehen. Wir werden die bisher bewährte Struktur der Krankenhäuser mit vier Clustern im Land fortführen. Beispiel: Die Universitätsmedizin Greifswald hat einen Teil Vorpommerns, Rügen und Usedom zu bedienen. In diesen Clustern sind auch die kleineren Krankenhäuser vertreten. So wird entschieden, wie die Patienten verteilt werden. Wenn das nicht reichen sollte, soll es als Reserve auch wieder Betten in Reha-Einrichtungen geben. Den Bedarf dafür haben wir gegenüber dem Bund deutlich gemacht, damit durch ihn der erforderliche rechtliche Rahmen geschaffen wird.

Und wenn die Pfleger nicht reichen?

Wir sollten dann erst mal den ersten Schritt machen, geplante operative Eingriffe verschieben. Wenn nötig, könnte man dann auch Leute aus dem Ruhestand akquirieren: von Ärzten bis Schwestern. Außerdem haben wir jetzt deutlich mehr Schwestern und Pfleger in der Ausbildung. Wenn es total chaotisch wird, gibt es noch das Kleeblatt-System: dass drei oder vier Bundesländer die Covid-19-Patienten untereinander verteilen. Dadurch soll die Belastung entzerrt werden.

Experten fordern mehr Luftreinigungsanlagen für Firmen, Altenheime oder Schulen, so könnte das Virus aus Räumen verbannt werden. Realistisch?

Das ist mir bekannt. In Kinos und Theatern ist das schon mehr Bestandteil bei Förderung. Hauptproblem an den Schulen: Dort sind Fenster zum Lüften oft gar nicht oder kaum zu öffnen. Wir bekommen leider nicht alle 600 Schulen von einem auf den anderen Tag umgerüstet. Da sind wir in Gesprächen, haben aber noch keine Lösung.

Wann erwarten Sie den Corona-Impfstoff in MV?

Wir bereiten uns mit Impfzentren vor. Es soll mindestens zwei geben, wahrscheinlich die Universitäten Greifswald und Rostock. Wir wollen die Impfzentren bis zum 15. Dezember startklar haben. Außerdem sollen Impfärzte herangezogen werden, um flächendeckend impfen zu können. Der Impfstoff wird dann innerhalb von vier Wochen nach Zulassung wohl auch MV erreichen. Der Impfstoff wird durch den Bund bezahlt, wir übernehmen die Impfung. Durch die Ständige Impfkommission wird festgelegt, welche Gruppen zuerst geimpft werden. Jeder wird die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen.

Wie soll der Corona-Impfstoff verteilt werden?

MV bekommt zwei Prozent der Gesamtmenge in Deutschland. Das richtet sich nach der Bevölkerungszahl. Wir brauchen 3,2 Millionen Dosen, für zweimal Impfen. Wir gehen davon aus, dass der Impfstoff fünf bis sechs Monate trägt. Dann wird noch nachgeimpft. Es geht los mit den Menschen, die besonders gefährdet sind.

Wie wird Gesundheitsämtern in Kreisen und Städten bei der Eindämmung von Infektionen geholfen?

Wir haben mit den Landräten ausgehandelt, dass sie 27 neue Stellen zügig besetzen. Für das Landesamt gab es Ausschreibungen – auf 13 Stellen 70 Bewerber. Davon können auch die Kreise profitieren. Die Vorfinanzierung ist gesichert. Bei der Nachverfolgung von Infektionen sollen künftig neben der Bundeswehr auch Callcenter unterstützen, um die Gesundheitsämter zu entlasten. Die Callcenter sollen die Kontakte der Betroffenen am Telefon nachverfolgen. Das wäre eine Option, die Gesundheitsämter zu unterstützen. Hierzu sind wir im Gespräch.

Eine persönliche Frage: Sie sind seit 26 Jahren im Landtag, seit neun Jahren Minister und treten zur Landtagswahl 2021, dann 67, erneut an. Was treibt Sie dazu an?

Ich bin mit meinen Dingen noch nicht am Ende. Ich will vor allem Vorpommern weiter voranbringen, die Wirtschaftslücke zwischen Mecklenburg und Vorpommern schließen. Von der CDU-Basis im Wahlkreis bin ich aufgefordert worden, noch einmal anzutreten. Ich fühle mich körperlich noch fit.

Von Frank Pubantz