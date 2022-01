Lalendorf/Neddemin

Bei zwei Unfällen durch Vorfahrtsfehler von Autofahrern sind im Landkreis Rostock und nördlich von Neubrandenburg vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Unfälle am Dienstagmorgen in Lalendorf an der B104 und auf der Landesstraße 35 in Neddemin (Mecklenburgische Seenplatte). In beiden Fällen kam es zu längeren Verkehrsbehinderungen.

In Neddemin stießen zwei Autos zusammen, wobei zwei Menschen verletzt wurden und in eine Klinik gebracht wurden. Beide Autos mussten geborgen werden. In Lalendorf stießen bei der Auffahrt von einer Tankstelle auf die B104 zwei Autos zusammen. Dabei wurde ein Insasse verletzt. Ein anderer Autofahrer hielt an, um den Unfallbeteiligten zu helfen. Dabei wurde er von einem weiteren Fahrzeug, dessen Fahrer die Unfallstelle zu spät bemerkte, angefahren und verletzt.

Weitere Einzelheiten seien zu beiden Unfällen noch nicht bekannt.

Von RND/dpa