„Global Dream“ dockt in Rostock aus: Das sind weitere Riesen der Ozeane

Am Standort Warnemünde der MV Werften wird das 216 Meter lange Mittschiff des ersten Global-Class-Kreuzfahrtschiffes „Global Dream“ ausgedockt, um es anschließend zur Werft in Wismar zu schleppen, wo es komplett zusammengebaut wird. Das dann 342 Meter lange Schiff wird – gemessen an der Passagierkapazität – das größte Kreuzfahrtschiff der Welt sein. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa