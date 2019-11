„Global Dream“ verlässt Warnemünder Werft – hier können Sie live dabei sein

Warnemünde/Wismar

Um 10 Uhr soll es losgehen: Das Mittschiff der „Global Dream“ wird in Warnemünde ausgedockt. Mit Hilfe mehrerer Schlepper soll das 57 Meter hohe Segment die Werft verlassen. Wer dem Koloss dabei möglichst nah kommen und das Spektakel verfolgen will, hat von der West- und Ostmole sowie vom Areal der Yachthafenresidenz Hohe Düne aus wohl die besten Chancen.

Allerdings müssen sich Schaulustige in Geduld üben. Denn gegen 14 Uhr soll das Bauteil erst bis zur Hälfte ausgedockt sein. Eine Stunde später soll das Mittschiff vollständig ausgedockt sein. Anschließend wird es gedreht und für den Transport vorbereitet. Dafür werden sechs Schlepper im Einsatz sein. Insgesamt legt es eine Strecke von 43 Seemeilen – fast 80 Kilometer – zurück.

Mit etwa vier Kilometer pro Stunde über die Ostsee

Auf der Ostsee wird das Mittschiff mit einer Geschwindigkeit von zwei Knoten, knapp vier Kilometer pro Stunde, gezogen. Bei optimalen Bedingungen erreicht das Schiff nach sieben Stunden die Insel Poel. Sonnabend, gegen 15 Uhr, wird das Schiff in Wismar erwartet. Dort wird es in die Dockhalle eingeschwommen. In Vorbereitung dafür wurde das Baudock bereits ausgepolstert – mit vielen Fendern.

Die OZ überträgt das historische Ereignis am 22. November in einem Livestream aus der Luft. Außerdem gibt es einen Live-Ticker vom Ausdocken bis zur Ankunft in Wismar

9500 Gäste haben Platz auf dem Kreuzfahrtschiff

Die „Global Dream“ wird das größte jemals in Deutschland gebaute Schiff sein. Es ist am Ende 342 Meter lang und 46 Meter breit. Damit gehört es zu den größten Kreuzfahrtschiffen der Welt. Auf dem Luxusliner finden bis zu 9500 Passagiere Platz, dazu kommen etwa 2200 Crewmitglieder.

Von OZ