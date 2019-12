Glögg, Lucia und Donald Duck: So feiern Schweden Weihnachten

Rostock

Nicht mehr lange und dann heißt es wieder Frohe Weihnachten oder, wie die Schweden sagen, God Jul! Natürlich werden auch zu den Feiertagen in Skandinavien Geschenke unter dem Weihnachtsbaum verteilt, aber es gibt Besonderheiten, die in den Ländern des Nordens anders gefeiert werden.

So spielt in der Adventszeit in Skandinavien nicht unbedingt der Weihnachtsmann die Hauptrolle, der Gänsebraten landet auch eher selten auf dem nordischen Festtagstisch und Comics gehören zu den liebsten Weihnachtsfilmen. Ein Überblick über die schwedischen Weihnachtstraditionen.

Lucia – das Fest des Lichts

Die Feierlichkeiten zu Weihnachten beginnen in Schweden so richtig am 13. Dezember und zwar mit dem Gedenktag der heiligen Lucia, einer italienischen Märtyrerin. Der Luciatag ist ein Fest des Lichts, das in ganz Skandinavien beliebt ist und die Hoffnung auf das Ende der dunklen Tage ausdrückt.

Trelleborgs Lichterkönigin Lucia Quelle: Lutz Roeßler

Dann finden viele Luciakonzerte in Kirchen statt. Wenn sich in der Dunkelheit Kerzenlicht ausbreitet und die traditionellen Lieder erklingen, ist Gänsehaut unvermeidbar. Auch Schulen und Büros bekommen Besuch von Prozessionen, angeführt von der weiß gekleideten Lucia, die eine Krone aus brennenden Kerzen auf dem Kopf balanciert. Ihr singendes Gefolge trägt ebenfalls weiße Roben, dazu Kerzen in der Hand. Kleine Kinder verkleiden sich auch gerne als Weihnachtswichtel (Tomtenissar).

Die alljährliche Wahl der Lucia ist in Dörfern, Bezirken und Städten ein beliebter Wettbewerb. Mädchen und Frauen jeder Herkunft können die Heilige des Lichts verkörpern. Die multikulturelle Stadt Malmö geht sogar so weit, dass ihre Lucia auch ein Mann oder eine Person sein könnte, die sich weder als Mann noch als Frau sieht.

Weihnachtsbäckereien und Wintersport

Die vier Adventssonntage verbringen die Schweden gerne zusammen mit Freunden und Familie bei einer Tasse Glühwein (Glögg) und Lebkuchenplätzchen (Pepparkakor). Im Advent eröffnen die Schweden zu Hause die Weihnachtsbäckereien: Über die gelben, s-förmigen Safranbrötchen (Lussekatter) bis hin zum ehrgeizigen Bau und der zuckersüßen Dekoration von Pfefferkuchenhäusern (Pepparkakshus) reicht da die Palette.

Elisa (l.) und Hannah aus Schweden haben ein Lebkuchenhaus gebaut. Quelle: Katharina Heimeier/dpa

Ein verschneiter Advent und weiße Weihnachten gehört in Schweden zumindest in den zwei nördlichen Dritteln des Landes immer dazu: Dann stürmen Familien die Hänge zum Rodeln, die Loipen zum Langlauf und die Skigebiete zum Snowboarden. Die zugefrorenen Seen und Eisbahnen in den Städten laden außerdem zum Schlittschuhlaufen ein.

Donald Duck wünscht frohe Weihnachten

Was bei uns „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist, ist bei den Schweden Donald Duck. Am 24. Dezember um 15 Uhr versammelt sich die ganze Familie vor dem Fernseher, um eine Stunde lang „ Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul“ ( Donald Duck und seine Freunde wünschen Frohe Weihnachten) im öffentlichen-rechtlichen Kanal SVT zu sehen. Diese Disney-Ausgabe zeigt Ausschnitte verschiedener Disney-Filme – in jedem Jahr sind es dieselben Clips.

Die berühmteste Ente der Welt, Donald Duck (undatierte Aufnahme), feiert am 9. Juni 1999 ihren 65. Geburtstag. „Geboren“ wurde die Comic-Ente 1934 in Walt Disneys Cartoon „The Wise Little Hen“. Quelle: dpa

„ Kalle Anka“ gehört damit zu den meist angesehensten Sendungen des Jahres. 2018 schalteten 3 775 000 Schweden ein.

Stimmungsvolle Weihnachtslieder

Die gesamte Adventszeit über werden in Schweden Weihnachtslieder gesungen. Zu den bekanntesten gehören „Tänd ett ljus“ („Entzünde ein Licht“), „Jul, jul, strålande jul“ („ Weihnachten, Weihnachten, strahlende Weihnachten“), „Rudolf med röda mulen“ („Rudolph the rednose reindeer“), „Nu tändas tusen juleljus“ („Jetzt leuchten tausend Weihnachtslichter“) und „Julen är är“ („ Weihnachten ist hier“).

Festtagsessen: das Büfett „ Julbord “

Beim traditionellen Weihnachtsbüfett namens Julbord (wörtlich „Weihnachtstisch“) kommen die klassischen schwedischen Festtagsspeisen auf den Teller: zarter Weihnachtsschinken (Julskinka), Fleischbällchen, eingelegter Hering, Graved Lachs, Cocktail- oder „Prinzwürstchen“ (Prinskorv), Kartoffeln, Salat aus Roter Bete und vieles mehr.

In den 1940er-Jahren kam erstmals das Gericht „Janssons Versuchung“ (Janssons Frestelse) auf den Tisch: ein herrlich cremiger Auflauf aus Kartoffeln, Zwiebeln, Anchovis und Sahne. Übliche Getränke zum schwedischen Weihnachtsessen sind das dunkle Weihnachtsbier (Julöl), das süße Erfrischungsgetränk Julmust und natürlich die traditionellen Schnäpse.

Julbord heißt die traditionelle üppige schwedische Weihnachtstafel, die mit den Produkten der herbstlichen Ernte gedeckt wird. Quelle: OZBILD

Ursprünglich handelt es sich beim Julbord in Schweden um das heimische Weihnachtsessen an den Feiertagen, bei dem die Hausfrauen zur Feier des Tages immer mehr verschiedene kleine, geschmückte Speisen auftischten. Jede Familie und jede Region hat individuelle Julbord-Favoriten. Insbesondere der eingelegte Hering kann eine Vielzahl von Aromen annehmen, von Klassikern mit Dill oder Senf bis zu exotischen Marinaden mit Ingwer, Limette, Chili oder Kokos. Das Julbord enthält außerdem immer häufiger vegetarische oder vegane Gerichte.

Auch wenn man nach mehreren Gängen zum Büfett fast platzt: Ein Nachtisch muss sein. Das klassische Dessert heißt Ris à la Malta, ein cremiger Vanillemilchreis mit Orangenscheiben als Garnitur. Das Julbord enthält noch viele weitere, aber zum Glück kleinformatige Süßigkeiten, wie Schokoladentrüffel und die Sahnebonbons namens Knäck.

Bescherung durch Wichtel

Während in anderen Regionen Europas die Kinder am Heiligabend sehnlich auf die Ankunft des Weihnachtsmannes warten, überbringen in Schweden die Kobolde Tomte, Tomtebisse und Nisse die Geschenke (Julklapp).

ARCHIV – 24.12.2018, Bayern, Kaufbeuren: Verpackte Weihnachtsgeschenke liegen unter einem Christbaum. Wer bringt die Geschenke? Mal ist es der Weihnachtsmann, mal das Christkind. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Dennoch klopft bei vielen Familien auch der Weihnachtsmann mit rotem Mantel an die Tür. Bevor es die Geschenke gibt, tragen die Kinder Julklapp-Reime und kleine Gedichte vor.

Von Ann-Christin Schneider und Katharina Ahlers