Glückwunsch! Olympiasiegern Astrid Kumbernuss aus MV wird 50

Beim Sturz von einem Liebherr-Kran hatte sich am Montagnachmittag ein Mitarbeiter am Kopf verletzt. Das Schwergutschiff „Jumbo Vision“ wird am Dienstag auf einen anderen Liegeplatz verlegt. Beim Verladen waren am Freitagabend zwei Kräne von dem Schiff ins Hafenbecken gerutscht.