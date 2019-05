MV aktuell Bildergalerie - Gold sind unsere Felder: Das sind die besten Raps-Fotos unserer Leser Von Rügen über Grimmen bis Boltenhagen: In MV leuchtet der Raps. Wir sind auf der Suche nach den schönsten Rapsfeldern. In einer Galerie zeigen wir die Einsendungen unserer Leser.

„Rapsfelder in MV dominieren die Landschaft in diesen Tagen. Erfassen kann man sie am besten mit einer 360 Grad Panorama Kamera, die durch die perspektivische Verzerrung zusätzliche interessante Effekt ergibt.“ Quelle: Wolfgang Schielke