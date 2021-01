Vorbeck

Nach der coronabedingten Absage im Jahr 2020 soll die Elite der europäischen Golf-Senioren im Sommer wieder in Mecklenburg-Vorpommern abschlagen. Der Platz in Vorbeck bei Schwerin ist erneut die einzige Station der europäischen Legends-Tour in Deutschland. Das dreitägige Turnier ist für den 16. bis 18. Juli 2020 terminiert, teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Das Gesamtpreisgeld beträgt 350 000 Euro, der Sieger erhält 51 693 Euro.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Golflegende Langer schon viermal dabei

Vorbeck ist zum neunten Mal Station der Ü50-Tour. Die deutsche Golflegende Bernhard Langer hat dort bereits viermal abgeschlagen. Ein Sieg ist dem in den USA lebenden zweimaligen Masters-Sieger aus Anhausen bisher allerdings versagt geblieben.

Anzeige

Bei der Auflage im Jahr 2019 hatte Langer Platz vier belegt. 2016 war der heute 63-Jährige Dritter, 2014 Zweiter, 2012 landete Langer auf dem achten Rang. Ob er in diesem Jahr an den Start geht, steht noch nicht fest

Von dpa