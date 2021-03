Ende 2015 ging es für die "Gorch Fock" zur Grundsanierung in die Werft. Die Arbeiten am Segelschulschiff sollten ein halbes Jahr dauern und 10 Millionen Euro kosten. Fünf Jahre und 135 Millionen Euro später wird das Schiff nun am Mittwoch in der Lürssen Werft erstmals wieder zu Wasser gelassen.