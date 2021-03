Gottesdienst mit Schwesig: Trauer und Hoffnung nach einem Jahr Corona

Schwerin

Ein Jahr Corona in Mecklenburg-Vorpommern, das sind etwa 26 000 Infizierte und mehr als 800 Tote. Das sind Tausende Familien an der Belastungsgrenze, Menschen, die ihren Job verloren haben oder um ihr Lebenswerk bangen. Bei einem ökumenischen Gottesdienst im Schweriner Dom haben am Freitag Kirchenleute, Künstler und Politiker die Opfer und die Leidtragenden in den Mittelpunkt gestellt. Sie entzündeten Kerzen als Zeichen der Aufmerksamkeit und der Hoffnung.

„Hinter jeder Zahl steht ein konkreter Mensch, vielleicht einer, den wir kennen“, sagte der katholische Hamburger Erzbischof Stefan Heße. „Es steht immer da ein Name, ein Du.“ Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) berichtete von einem Mann, der sie am Eingang des Doms angesprochen und von seiner Ehefrau erzählt habe, die gegen eine schwere Krankheit kämpfte und dann dem Coronavirus erlag. Schwesig erzählte in ihrer Ansprache von der Trauer in den Augen des Mannes und von den Freudentränen eines anderen Mannes in einem Impfzentrum, der gerade seine Spritze gegen Covid-19 erhalten hatte.

Ein Licht der Hoffnung

Wegen der anhaltenden Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus waren im riesigen Schweriner Dom nur 100 Teilnehmer für den Gottesdienst zugelassen. Viele weitere verfolgten das Gedenken im Internet. Die Landesbischöfin der evangelischen Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, sagte, die Pandemie habe alle Menschen zur gleichen Zeit als eine das Leben erschütternde und in Frage stellende Erfahrung getroffen. Niemand sei von dieser Erschütterung ausgenommen. „Kein Leben ist durch Corona mehr so wie es mal war. Kein Lebensalltag bleibt unberührt, bis heute.“ Und es stelle sich die Frage - trotz neuer Test- und Impfmöglichkeiten - wie es weitergehen solle.

Für besonders belastete Menschen wurden während des Gottesdienstes im Dom Kerzen entzündet. Die Stralsunder Heimleiterin Schwester Christine Wawrsich, entzündete ihr Licht für alle Trauernden, die in der Pandemie einen geliebten Menschen verloren haben. Die Schauspielerin Coco Plümer vom Jungen Staatstheater in Parchim sagte, ihre Kerze sein ein Licht der Hoffnung für alle Menschen, die um ihre berufliche Existenz fürchten, verbunden mit dem Wunsch nach neuer Kraft für sie.

Kerze für Kinder und Jugendliche im Land

Kühnbaum-Schmidt erklärte, ihre Kerze sei für jene, die Verantwortung tragen und die mit Besonnenheit, Klarheit und Mut und für andere da sein wollen. „Dass ihnen das Licht der Barmherzigkeit nicht ausgeht und hell scheinen möge.“ Schwesig sagte, sie entzünde ihre Kerze für alle Kinder und Jugendlichen im Land, die ihre Freunde, ihren Sport oder ihre Musik vermissen und ganz besonders für jene Kinder und Jugendlichen, bei denen es zu Hause eng und laut sei. „Es ist das Licht der Hoffnung und der Zuversicht, das die Herzen der Kinder und Jugendlichen erwärmen soll und das Zeichen

