AfD-Parteitag in Waren: Linke kündigt Demo an – Graffito sorgt für Aufsehen

Waren/Müritz

Unmittelbar vor dem brisanten AfD-Landesparteitag in Waren an der Müritz mit dem Bundesvorsitzenden Alexander Gauland schlagen die Wogen hoch.

In der Nacht zu Freitag stellte die Polizei ein großes Graffito am Gebäude fest, in dem die AfD sich trifft. Unbekannte hätten an der Fassade einen knapp zwei mal vier Meter großen Schriftzug angebracht, teilt die Polizei mit. „Remember 9.11.1938 – FCK AfD“, stand da zu lesen. Am 9. November 1938 gab es in ganz Deutschland Anschläge auf Synagogen und jüdische Gebäude, heute wird daher an die Pogromnacht erinnert.

Mit Widerstand muss die AfD auch auf der Straße rechnen. Die Linke im Kreis Mecklenburgische Seenplatte hat eine Demo angekündigt. Ab 9 Uhr, eine Stunde vor dem AfD-Parteitag, sollen sich am Landratsamt Vertreter diverser Parteien und Gruppen treffen, um gegen die AfD zu protestieren. Allein der Termin 9. November sei eine Zumutung, heißt es von den Linken in Waren.

Machtkampf um die Mehrheit im AfD-Landesvorstand

Beim AfD-Parteitag im Warener Bürgersaal wird es zur Machtprobe zwischen konservativen und rechten Parteikreisen kommen. Drei Kreisverbände fordern per Beschlussantrag, den Rauswurf von Rechtsausleger Dennis Augustin, bis Sommer AfD-Landessprecher, zurückzunehmen.

Augustins Mitgliedschaft wurde aberkannt, da er vor 30 Jahren Mitglied der rechtsextremistischen NPD und/oder deren Jugendorganisation gewesen sein soll, dies aber verschwiegen habe. Der 49-Jährige hat bereits angekündigt, trotzdem beim Parteitag zu erscheinen und erneut als AfD-Landessprecher kandidieren zu wollen.

Das ginge allerdings nur als Mitglied. Daher wollen die drei genannten Kreisverbände, dass die Parteimitglieder Augustin per Beschluss quasi wieder in die Partei holen. AfD-Landessprecher Leif-Erik Holm weist den Antrag als „unzulässig“ zurück.

Brisanz verspricht auch die Wahl des neuen Vorstandes, der dann die Fäden im Wahlkampf zur Landtagswahl 2021 zieht. Holm will wieder kandidieren und schlägt als Co-Sprecher Hagen Brauer aus Schwerin vor. Der völkisch-nationale Flügel der Partei ließ dagegen im Vorfeld durchblicken, dass er eine Mehrheit anstrebe, um wichtige Entscheidungen im Landesverband steuern zu können. Laut Holm werden rund 300 Parteimitglieder erwartet.

Mehr zum Thema:

Von Frank Pubantz