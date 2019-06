Groß Brütz

Auf der Bahnstrecke Schwerin-Rehna sind am Dienstagvormittag in der Nähe von Groß Brütz (Landkreis Nordwestmecklenburg) zwei Granaten, vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg, gefunden worden. Dieses teilte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG der Bundespolizeiinspektion Rostock mit. Der Bahnverkehr war nicht betroffen, da die Strecke aufgrund von Bauarbeiten derzeit nicht in Betrieb ist.

Die eingesetzten Beamten des Bundespolizeireviers Schwerin sperrten den Fundort ab, so dass der Munitionsbergungsdienst die Granaten bergen konnte. Ab 12.30 Uhr konnten die Bauarbeiten fortgesetzt werden.

OZ