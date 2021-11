Grand Hotel Heiligendamm: In MV ist auch Platz für Luxus

Heiligendamm

Wer hätte das gedacht: Im zuletzt verschlafenen Ostseebad Heiligendamm ist tatsächlich wieder das Flair der großen weiten Welt eingekehrt. Damit scheint die Vision von Investor Jagdfeld nach einigen Rückschlägen doch noch wahr geworden zu sein: Mit Hunderten Millionen Euro entriss er das erste deutsche Seebad dem Dornröschenschlaf, in den es vor Jahrzehnten gefallen war. Jetzt zählt das Grand Hotel Heiligendamm ganz offiziell – zumindest dem Namen nach – zu den führenden Hotels der Welt.

Für so manchen Alteingesessenen mag das immer noch befremdlich wirken: So viel Luxus in der bescheidenen mecklenburgischen Provinz schien und scheint vielen suspekt. Nicht vergessen ist die Debatte um den Zugang zum Strand, der Nicht-Hotelgästen erschwert worden war. Die Schönheit der Natur nur für Reiche – das ging gar nicht.

Doch inzwischen hat sich gezeigt: Ein Zusammenleben ist möglich. Wer Luxus für dekadent hält, muss ja nicht hingehen. Aber wenn Millionäre einen Teil ihres – wie auch immer zustande gekommenen – Reichtums auf diese Weise in MV lassen, profitieren am Ende doch alle davon. Und ein Gratis-Plätzchen am öffentlichen Strand ist immer frei.

Von Axel Büssem