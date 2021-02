Rostock/Schwerin

MV will seine Bürger schützen: Am Dienstag haben die ersten Haushalte in MV ihre kostenlosen FFP2-Masken von der Landesregierung im Briefkasten gehabt. Sechs Masken pro Haushalt schenkt das Land seinen Bürgern in der Pandemie.

Die Maskenhersteller im Land allerdings haben nach OZ-Informationen nichts von dem Großauftrag aus der Staatskanzlei. Der größte Teil der Masken ist „made in China“.

Hersteller aus MV zu teuer?

Das Schweriner Innenministerium, zuständig für die Bestellung der Schutzausrüstung, bestätigt auf OZ-Anfrage, dass Firmen aus MV bei der Vergabe der jüngsten Aufträge des Landes leer ausgegangen sind. Fünf Millionen FFP2-Masken und eine Million sogenannte OP-Masken habe das Landesamt für innere Verwaltung jüngst geordert. „Bei der Einholung von Angeboten wurden auch Unternehmen aus MV berücksichtigt. Entscheidend für die Auftragsvergabe ist die Wirtschaftlichkeit“, so Sprecherin Marion Schlender. Im Klartext: Die Hersteller im eigenen Land waren Schwerin zu teuer.

Dabei hatte die Landesregierung erst im September selbst den Startschuss für die erste zertifizierte Produktion von OP-Masken in Laage gegeben. Das Unternehmen BM Bioscience Technology produziert dort gut 800 000 der „einfachen“ Masken pro Monat, kann die Produktion aber nach eigenen Angaben auf bis zu 2,5 Millionen in vier Wochen steigern. Das Land unterstützt Betriebe wie BM Bioscience sogar finanziell, übernimmt über zwei Jahre Personalkosten bis zu einer halben Million Euro. Alles, um die Produktion im eigenen Land anzukurbeln.

Mecklenburg-Vorpommern, Laage: Sina Käferlein prüft eine gerade produzierte Schutzmasken im Medizintechnikunternehmen BM Bioscience Technology. Quelle: dpa-Zentralbild

Bestellt in Deutschland, produziert in China

Aus dem Innenministerium heißt es, die jüngsten Aufträge seien an deutsche Firmen vergeben worden. Wo die jedoch produzieren und ob sie alle Masken selbst herstellen, könne das Land nicht sagen. Es sei durchaus möglich, dass auch Masken aus dem Ausland importiert werden.

Auf den Masken, die am Dienstag von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in Greifswald verteilt wurden, steht: „Produktname GlorySafe FFP2 Maske“, hergestellt von der „Gaomi Morning Glory Footwear Co. Ltd“ in der chinesischen Provinz Shandong. Importiert wurden die Masken von der HMpG GmbH in Troisdorf (Nordrhein-Westfalen).

Auch zu den Kosten für die Aktion schweigt das Ministerium: „Zu Einzelpreisen pro Maske kann aus vergaberechtlichen Gründen keine Auskunft erteilt werden“, sagt Ministeriumssprecherin Schlender. Nach OZ-Informationen soll MV aber pro OP-Maske gerade mal sechs Cent zahlen. Mit diesem Preis könnten deutsche Hersteller, so ein Unternehmer, nicht mithalten.

Qualität der FFP2-Masken wird „gesichtet“

Ob die billigen Masken aus dem Ausland auch genauso hochwertig sind wie Mund-Nasen-Bedeckungen „made in Germany“? Das Land antwortet darauf wie folgt: „Die bestellten Masken wurden noch in der Phase der Auftragsvergabe durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales auf Eignung überprüft. Dies erfolgt durch eine Plausibilitätsprüfung der Zertifizierungsunterlagen. Bei Lieferungen von Großbestellungen wie zum Beispiel den FFP2-Masken finden aktuell Sichtkontrollen bei der Anlieferung durch das Landesamt direkt am Landeskatastrophenschutzlager statt.“

Von Andreas Meyer