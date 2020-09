Jet sagt Danke. Zwischen dem 21. September und dem 9. Oktober haben Autofahrer die Möglichkeiten, an täglich wechselnden Standorten in ganz Deutschland 20 Liter umsonst zu tanken. “Wir bedanken uns für Ihre Treue. Mit 20 Litern gratis!”, heißt es auf der Website des Tankstellennetzes. Die Aktion sorgt derzeit bundesweit für Aufsehen - und mitunter auch für Chaos auf den Straßen. Wir verraten Ihnen, wo Sie heute kostenlos tanken können und wie Sie teilnehmen können.

Kostenlos tanken bei Jet:

Anzeige

Aktionszeitraum: 21. September bis 9. Oktober, täglich von 13 bis 14 Uhr.

Fünf täglich wechselnde Jet-Tankstellen in Deutschland nehmen an der Aktion teil.

nehmen an der Aktion teil. Vor Ort muss ein Formular ausgefüllt werden, um an der Aktion teilnehmen zu dürfen.

Pro Kfz ist nur eine Person zur Teilnahme an der Gratisaktion berechtigt.

Kostenlos tanken bei Jet: Diese Tankstellen nehmen am Donnerstag an der Aktion teil

Gratis tanken in Rostock, Marsberg, Mainz, Riedstadt und München - diese fünf Tankstellen laden am Donnerstag, 1.10.2020, zum Gratistanken ein.

JET Team, 18107 Rostock , Trondheimer Str. 4

, Trondheimer Str. 4 JET Team, 34431 Marsberg , Bredelarer Str. - B7-51

, Bredelarer Str. - B7-51 JET Team, 55129 Mainz , Barcelona Allee

, Allee JET Team, 64560 Riedstadt, Oppenheimer Str. 49

JET Team, 80939 München , Heidemannstraße 40

Mehr zum Thema Geld sparen in der Corona-Krise: Mit diesen Tricks haushalten Sie richtig

20 Liter gratis bei Jet: Das sind die Teilnahmebedingungen

Wer an der Gratisaktion teilnehmen möchte, muss vor allem rechtzeitig vor Ort sein. Gar nicht so einfach, angesichts teils kilometerlangen Schlangen, die sich in den letzten Tagen vor den teilnehmenden Tankstellen gebildet haben. Die Tankstellen sind aufs gesamte Bundesgebiet verteilt und wechseln von Tag zu Tag. Jeweils am Vortag ab 14 Uhr werden die nächsten fünf auf der Website veröffentlicht.

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die 20 Liter Gratiskraftstoff werden durch Mitarbeiter der Tankstelle in die Fahrzeuge gefüllt.

RND/do