Greenpeace feiert 50. Geburtstag in Stralsund: „16 Jahre Merkel waren verpasste Chance“

Stralsund

Ziviler Ungehorsam knapp an der Grenze zur Illegalität – und manchmal auch darüber: Am 12. Juli 2006, nur neun Minuten vor dem Auftritt des US-amerikanischen George W. Bush auf dem Alten Markt in Stralsund, öffnet sich eine Luke am Turm der Nikolaikirche. Vor den Augen der akkreditierten Journalisten und aufnahmebereiten Kameras aus aller Welt entrollen Greenpeace-Umweltaktivisten von der Turmspitze aus ein Banner mit der Aufschrift „No Nukes – No War – No Bush“.

Die spektakuläre Aktion ist ein Fanal für den Ausstieg aus der Atomenergie und eine peinliche Panne für die amerikanischen und deutschen Sicherheitskräfte, die Tage zuvor die Innenstadt hermetisch abgeriegelt hatten.

Greenpeace legt die Finger in die Wunde

Zuspitzen, provozieren und Debatten anstoßen – das ist die Arbeitsweise der Umweltorganisation, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Am Montagabend feiert sie im Stralsunder Ozeaneum zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihr 50-jähriges Bestehen.

Den nach dem Atom-Gau im japanischen Fukushima eingeleiteten Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie, den Greenpeace mit aufsehenden Aktionen immer wieder forderte, hält die Umweltorganisation der Kanzlerin zugute. Doch ansonsten ist die Bilanz bitter, die die Umweltschützer über die Klimapolitik der Bundesregierung ziehen.

„16 Jahre Merkel waren eine verpasste Chance“

„Die 16 Jahre Merkel waren auch eine verpasste Chance, den Klimaschutz konsequent in unserer Gesellschaft durchzudeklinieren und eine verpasste Chance, die Wirtschaft klimagerecht aufzustellen“, sagt Martin Kaiser, geschäftsführender Vorstand von Greenpeace Deutschland, der OSTSEE-ZEITUNG. Obwohl Merkel die Klimakrise intellektuell immer durchdrungen habe, habe sie erst mit der Flutkatastrophe in diesem Jahr die existenziellen Auswirkungen der Klimakrise auf die Gesellschaft wirklich verstanden. „Das war zu spät.“

Fischer in MV werfen Greenpeace pauschale Sichtweise vor

In MV machte Greenpeace zuletzt mit medienwirksamen Protestaktionen an der Schweinezuchtanlage in Alt Tellin und auf der Ostsee Welle aufmerksam. Vor Rügen versenkten die Aktivisten Steinbrocken auf dem Meeresgrund, um damit die Schleppnetzfischerei zu stoppen.

Der Fischereiverband ist noch heute sauer über den Coup. „Wir sind der festen Überzeugung, dass die Aktion illegal war und eine Behinderung der Fischerei darstellt“, sagt Landesverbands-Vizechef Michael Schütt, der den Umweltaktivisten Alarmismus und eine pauschale Sichtweise vorwirft. „Wenn es nach Greenpeace geht, sind alle Fischbestände überfischt“, schimpft Schütt. Er wünsche sich eine differenzierten Blick. Mit einer Strafanzeige gegen Greenpeace wegen der Versenkaktionen in der Ostsee ist der Verband allerdings gescheitert. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat das Ermittlungsverfahren eingestellt.

Backhaus: „Die Welt ist nicht nur Schwarz oder Weiß“

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat einen zwiegespaltenen Blick auf die Greenpeace-Aktivisten. Als Umweltminister begrüße er, wenn Organisationen ihre Bekanntheit und ihren Einfluss geltend machen, um auf Eingriffe in die Umwelt hinzuweisen und möglichen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. Aber: „Wir müssen ebenso zur Kenntnis nehmen, dass die Welt nicht nur schwarz oder weiß ist“, sagt der oberste Umwelthüter in MV der OZ.

Die inhaltlichen Botschaften von Greenpeace seien ihm häufig zu eindimensional. Er wünsche sich statt spektakulärer Auftritte einen konstruktiven Dialog. „Hier sehe ich auf Seiten von Greenpeace zumindest für unser Land noch Luft nach oben“, sagt Backhaus.

Greenpeace: Politik zu konsequentem Klimaschutz zwingen

Greenpeace wird seine Protestaktionen angesichts des fortschreitenden Klimawandels fortsetzen, ist dafür inzwischen auf juristischem Parkett aktiv. „Wir sehen ein zunehmendes Versagen der Politik“, sagt der Chef von Greenpeace Deutschland, Kaiser. Im April diesen Jahres erklärte das Bundesverfassungsgericht das Klimaschutzgesetz in Teilen für verfassungswidrig.

Die Klage wurde von Greenpeace unterstützt. „Wir müssen die Politik dazu zwingen, endlich mit einer konsequenten Klimaschutzpolitik zu beginnen.“ Um das dramatische Artensterben und die Klimakrise zu bremsen, arbeite Greenpeace inzwischen eng mit anderen Umweltaktivisten wie Fridays for Future und Scientists for Future zusammen.

Von Martina Rathke