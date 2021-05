Greifswald: Beamter bei nächtlicher Verkehrskontrolle verletzt – Zeugen gesucht

Greifswald

Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Autofahrer, der bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in Heilgeisthof bei Greifswald einen Beamten (54) verletzt hat. Wie das Neubrandenburger Polizeipräsidium mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 23.11 Uhr. Zuvor hatte der Mann mit seinem grauen Ford trotz Überholverbotes einen Schwerlastkonvoi auf der Bundesstraße 109 überholt. Deshalb war er von Beamten der Polizeiinspektion Anklam angehalten worden.

An Arm und Bein verletzt

Als er in der Einfahrt zum Fruchthof um Fahrzeugpapiere und Führerschein gebeten wurde, fuhr er plötzlich los und touchierte den überraschten Polizisten dabei am Arm und am Bein. Der Beamte erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen, blieb aber weiter dienstfähig. Der Ford-Fahrer flüchtete dann auf der B 109 in Richtung Umgehungsstraße Greifswald.

Polizei bittet um Hinweise

Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der PKW nicht mehr festgestellt werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Wer Hinweise zum PKW oder zum Fahrer machen kann, wird gebeten, mit der Polizei in Greifswald unter Telefon 03834 540224 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle Kontakt aufzunehmen. Hinweise können auch im Internet unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von OZ