Greifswald: Betrunkener Autofahrer (69) flüchtet nach missglücktem Einparkmanöver

Greifswald

Fahrerflucht nach Unfall beim Einparken: Ein Autofahrer (69 hat nach Polizeiangaben am Samstagvormittag in Greifswald in der Heinrich-Hertz-Straße mit seinem Wagen beim Rückwärtseinparken zwei Autos beschädigt. Zeugen des Unfalls riefen die Polizei, nachdem der Mann mit seinem Wagen laut Schilderungen kurz ausstieg und dann einfach davonfuhr.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Unfallverursacher des Unfallortes stellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme, der Führerschein wurde eingezogen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. An den beschädigten Autos entstand ein Sachschaden von rund 2100 Euro.

