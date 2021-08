Greifswald: Biochemikerin wagt beruflichen Neustart als Lehrerin

Greifswald

Inga Bäumgen wollte schon immer Lehrerin werden. Doch ihren Wunsch musste sie vertagen, weil es ihre Fächer Biologie und Chemie im Lehramt an der Uni Greifswald nicht mehr gab – das Land hatte 2004 ein Sparprogramm aufgesetzt. Die Ironie der Geschichte: Seit Juni 2020 ist sie als Seiteneinsteigerin an der Integrierten Gesamtschule Erwin Fischer (IGS) Lehrerin für Biologie, Chemie und Naturwissenschaften in den Klassen 5 bis 9.

Lehrer werden dringend gesucht

Heute sucht das Land MV Lehrerinnen wie Bäumgen dringend, weil Personal an den Schulen fehlt. Es brauche wahrscheinlich „etwas schwarzen Humor“, um damit umzugehen, dass sie erst über Umwege in ihrem Wunschberuf arbeiten darf, sagt Bäumgen. Die heute 36-Jährige schrieb sich damals dennoch an der Uni Greifswald für Biochemie ein und wurde Mitarbeiterin an der Unimedizin und danach drei Jahre bei einem Greifswalder Pharmaunternehmen. 

Das sei letztendlich nicht ihr Traumberuf gewesen, sagt sie. „Mir liegt die Arbeit mit Menschen mehr als die Arbeit mit Computern und Datenbanken. Es brachte mir zwar Geld, aber glücklich war ich nicht.“ Den reinen Bürojob wollte sie nicht mehr und schwenkte auf Lehrerin um. Der Wunsch war während ihrer Schulzeit entstanden, weil sie einen „tollen Lehrer in Biologie und Chemie“ hatte.

Crashkurs in Pädagogik

Nach Gesprächen mit Freunden und nachdem eine Bekannte die IGS wegen des Kollegiums empfohlen hatte, bewarb Bäumgen sich erfolgreich. Wichtig war ihr auch, in Greifswald zu arbeiten. Drei Wochen vor den Sommerferien 2020 besuchte sie die Schule, ohne selbst Unterricht geben zu müssen. Im neuen Schuljahr waren zum Schulstart wegen der Corona-Beschränkungen jeweils nur Schüler aus einer Jahrgangsstufe da, dafür aber die Lehrerkollegen. „Sie hatten die Ruhe, sich mit mir hinzusetzen und mir Fragen zu beantworten. Das war für mich ein Segen.“ Sie sei herzlich empfangen worden.

Sie absolvierte einen Crashkurs des Instituts für Qualitätssicherung Mecklenburg-Vorpommern, der ihr grundlegende pädagogische und didaktische Kenntnisse vermittelte. Derzeit steckt sie in der dreijährigen Qualifizierungsmaßnahme. An der Schule ist ihr ein Mentor zur Seite gestellt. „Ich werde mit Problemen nicht allein gelassen und suche oft das Gespräch mit den Kollegen“, sagt Bäumgen. Als Lehrerin zweiter Klasse habe sie sich nie gefühlt.

An der Grenze des Machbaren

Sie unterrichtet 27 Stunden in der Woche – Vollzeit. Die Vor- und Nachbereitung der Stunden kommt hinzu, dazu die Qualifizierungsmaßnahmen. Voraussetzung für die Verlängerung an der Schule sei, dass sie die Maßnahmen bestehe, sagt Bäumgen. Das Pensum bringe sie manchmal an die Grenze des Machbaren, gibt die alleinerziehende Mutter zweier Kinder im Alter von sechs und neun Jahren zu. „Ich muss im Terminplan clever schieben, manchmal auf ein bisschen Schlaf verzichten und daran arbeiten, nicht immer eine Perfektionistin zu sein.“ Dennoch sei das positiver Stress. „Mir macht das einfach Spaß.“

„Man muss sich was einfallen lassen“

Ihren Schülern erzählte sie erst nach Monaten, dass sie keine herkömmliche Lehrerin ist. Sie ist eine von sieben Seiteneinsteigern an der IGS. In ganz MV hat etwa jeder zehnte Lehrer keine Lehramtsausbildung. Gemerkt hatten Bäumgens Schüler es bei ihr nicht, wohl auch, weil ihre Unterrichtskonzepte aufgehen. Viele Präsentationen an der digitalen Tafel, Rätsel und Spiele, um den Stoff zu vermitteln. Die Kinder und Jugendlichen seien durch digitale Medien mit vielen Informationen konfrontiert und nur mit einem Tafelbild kaum mehr zu begeistern, sagt die Seiteneinsteigerin. „Man muss zum Animateur werden und sich etwas einfallen lassen.“ Wichtig sei, was für sie und die Schüler funktioniere und nicht, wie Unterricht nach klassischer Vorstellung sein sollte.

Neustart als Lehrerin lohnt sich

Ihre Entscheidung bereut sie nicht. Vielmehr ist sie froh, ihren ursprünglichen Wunschberuf auszuüben. In ein paar Jahren will sie die Lehrbefähigung erhalten und wäre dann den Kolleginnen und Kollegen mit Lehramtsstudium gleichgestellt. „Es ist außerdem ein sicherer Job mit guter Bezahlung“, sagt sie. Wer von sich glaube, dass ihm die Arbeit mit verschiedenen Menschentypen liege und Lust auf einen Neustart hat, solle über den Seiteneinstieg nachdenken. Es lohne sich.

Von Christopher Gottschalk