Greifswald

Lieber Fußball spielen, als Kontakte zu beschränken. Zahlreiche Sportler nutzten am Sonntag das schöne Wetter, um sich auf dem Gelände des Volksstadions in Greifswald an der frischen Luft zu betätigen – allerdings entgegen der geltenden Corona-Auflagen. Wer die Personen waren und warum die Aktion nicht unterbunden wurde, ist noch unklar.

Schätzungen zufolge hielten sich am Sonntag über 100 Personen auf dem Stadiongelände auf. Diese verteilten sich auf zwei Kunstrasenplätze und den angrenzenden Skatepark. Mehrheitlich wurde Fußball gespielt.

Training derzeit verboten

Dabei waren Verstöße gegen die aktuell geltenden Auflagen zur Kontaktbeschränkung zu beobachten. Derzeit gilt für den Landkreis Vorpommern-Greifswald, dass maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammen Sport im Freien treiben dürfen. Die größten Gruppen im Volksstadion kamen auf 30 bis 40 Personen. Zudem ist derzeit auch nur das gemeinsame Betreiben von Individualsport erlaubt. Fußball gilt allerdings als Kontaktsportart.

Ob es sich bei den Personen um Freizeit-Kicker handelte oder ob ein Verein ein Training abgehalten hat, ist noch unklar. Nach OZ-Informationen liegen derzeit keine Hygienekonzepte beim Gesundheitsamt des Landkreises vor, die ein Training erlauben würden. Eine offizielle Antwort auf eine OZ-Anfrage steht allerdings noch aus.

Freizeit-Kicker oder Vereinsmitglieder?

In einigen Fällen hatten die Vorfälle vom Sonntag jedoch einen klaren Trainingscharakter. In zwei Fällen wurden durch größere Gruppen farbige Trainingsleibchen verwendet, um die Mannschaften festzulegen. In einem Fall wurde ein mobiles Tor aufgestellt, um einen Teil des Fußballfeldes abzutrennen. Beides ist während Trainingseinheiten von Vereinen nicht unüblich. Einige Kicker trugen zudem ihre Vereinskluft.

Derweil gibt es auch Indizien, dass sich einzelne Sportler zu losen Gruppen zusammenfanden. So erkundigt sich ein Facebook-Nutzer in der Gruppe „Greifswald für alle“ nach seinen Mitspielern vom Nachmittag. Der Grund: Er will Kontakte für weitere gemeinsame Spiele knüpfen.

Warum hat niemand etwas bemerkt?

Egal ob Freizeitkicker oder Vereinsmitglieder: Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurden die geltenden Corona-Vorschriften schlichtweg ignoriert. Das wirft Fragen auf. Eigentümer des Stadions ist die Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Wie den Behörden die rechtswidrige Anwesenheit von über 100 Personen auf dem Stadiongelände entgehen konnte, ist unklar. Noch nicht geklärt auch, ob das Ordnungsamt oder die Polizei am Sonntag Kontrollen im Volksstadion durchgeführt haben.

Von Alexander Kruggel