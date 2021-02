Greifswald

Autofahrer waren Ende letzten Jahres manchmal genervt, wenn sie an der Bahnunterführung in der Nähe des Südbahnhofs wegen Reparaturarbeiten warten mussten. Seit dem 9. November 2020 wurden dort Bauleute aktiv.

Aber es wurde nicht nur repariert, sondern auch etwas für die Verschönerung getan. „Man findet ein Greifenwappen, Abbildungen von Bahnarbeitern und einen Zug ... alles farbig“, schildert OZ-Leser Jürgen Zocher. Nicht nur er freut sich über den schönen Anblick. Lobenswert, findet auch Jürgen Rother, der hier mit der Kamera unterwegs war.

Motive rund um das Thema Bahn

Verantwortlich für die Graffiti ist die Greifswalder Firma Enrico Pense Grafikdesign & Illustration. „Die DB hat uns bei der Gestaltung weitgehend freie Hand gelassen“, erzählt Enrico Pense. Es sollten aber schon Motive sein, die etwas mit der Bahn zu tun haben.

Auch andere vergleichbare Brücken seien mit Jahreszahlen und Wappen geschmückt, erinnert er. Die Schönwalder Landstraße war aber eine besondere Herausforderung. Außenarbeiten bei bis zu 10 Minusgraden sind auch für Graffitikünstler nicht leicht. Pense liebt solche Herausforderungen. „Aber es war schon kräftezehrend.“

Graffito mit Greifenwappen und Arbeiter Quelle: Jürgen Rother

Die Bahn ist seit Jahren einer seiner Auftraggeber. In Ueckermünde war er für das Transportunternehmen aktiv, in Neubrandenburg wurde die geradezu riesige Wand eines Stellwerks, über 10 000 Quadratmeter, besprüht. In Grimmen wurde er zum Beispiel für den Heimattierpark aktiv.

Der Mann der hundert Farben

Greifenfleisch, Trafohäuschen und Wohnhäuser

Aber auch in Greifswald kann man diverse Werke des Künstlers sehen. Aus seinem Fenster schaut er auf den Pense bei „Greifenfleisch“, viele Trafohäuschen der Stadtwerke sind mit Graffiti von ihm zu sehen. Die Kunden bestellten in der Regel figürliche Werke, erzählt er. Persönlich sind ihm abstraktere, polygone Darstellungen lieber, so wie zum Beispiel die an Häusern in der Spiegelsdorfer Wende.

Graffito an der Greifenfleisch-Mauer Quelle: Eckhard Oberdörfer

Arbeiten seiner Firma kann man nicht nur im Außenbereich sehen. Seine Grafikdesignfirma hat zum Beispiel die Printmedien des Studierendenwerks und das Corporate Design des Freizeitbades neu gestaltet.

In die Selbstständigkeit „hineingeschliddert“

Eine eigene Firma hat Pense seit 2007 und kann über Auftragsmangel nicht klagen. Aktuell hat er drei feste Mitarbeiter. „Den ersten Auftrag habe ich Anfang der 2000er-Jahre von Privatleuten in Wieck bekommen“, erzählt der Mittdreißiger. Im Grunde sei er in die Selbstständigkeit hineingeschliddert, nachdem er mehrere Ausbildungen angefangen habe. Erste Auftraggeber waren Freunde. Das habe sich dann entwickelt.

Auch künstlerisch ist Enrico Pense aktiv, wenn das zeitlich möglich ist. 2018 und 2019 war er jeweils einen Monat in Südkorea und Japan für ein Projekt, die Arbeiten wurden dann ausgestellt.

Von Eckhard Oberdörfer