Greifswald

Ein Inzidenzwert von 50 gilt neben den Belastungen der Intensivstationen in den Krankenhäusern sowie den Todeszahlen als ein wesentlicher Richtwert für Lockerungsmaßnahmen. In seinen neuesten Berechnungen geht der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali davon aus, dass dieser Wert in MV womöglich erst Mitte Juni und damit drei Wochen später als bislang angenommen erreicht werden kann. Grund dieser Annahme seien die deutlich niedrigeren Kontaktreduzierungsraten.

Kontakte nicht um 50 Prozent reduziert

Demnach wurden die Kontakte im harten Lockdown, der seit Mitte April in MV gilt, nicht – wie den Prognosemodellen zugrunde gelegt – um 50 Prozent reduziert, sondern lediglich um etwa 35 Prozent. „Wenn die Inzidenzwerte in dem Tempo weiter sinken wie derzeit, werden wir die 50er-Inzidenz erst Mitte Juni erreichen“, so Kaderali. Die Dauer des harten Lockdown in MV orientiert sich unter anderem an den Prognosemodellen des Greifswalder Bioinformatikers. Der harte Lockdown ist bislang bis 22. Mai befristet.

Mobilität nicht so reduziert wie vor einem Jahr

Dass der Lockdown weniger Wirkung erzielt, zeige sich auch an den Mobilitätsdaten in MV, die sich aus Routenplanungsdaten von Apple ergeben, so Kaderali. Die Reduktion der Mobilität lag im März 2020 beim ersten Lockdown bei 50 Prozent des Vor-Pandemie-Niveaus. Im Januar 2021 wurde die Mobilität nur um etwa 20 Prozent, aktuell nur um 10 Prozent eingeschränkt.

Impfeffekt möglicherweise größer

Allerdings gebe es auch positive Effekte wie das Impftempo, so Kaderali. Nach Angaben des RKI haben in MV aktuell 30,2 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten. Der Bioinformatiker war in seiner Annahme davon ausgegangen, dass Anfang Mai 20 Prozent der Menschen geimpft sind. „Das ist im April schneller gegangen, so dass sich der Impfeffekt hoffentlich in den nächsten Wochen stärker auswirken wird, als wir in den Modellsimulationen annehmen.“ Damit könnte sich der Rückgang der Inzidenzen beschleunigen.

Von Martina Rathke