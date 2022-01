Greifswald

Christian Kohler legt behutsam eine längliche Platine in eine Art übergroßen USB-Stick, der per Kabel an einem Laptop hängt. Statt mit Musik- oder etwa Textdateien wird dieser sogenannte Sequenzierer mit Proben des Coronavirus befüllt. „Das ist die neueste Technologie, die auf dem Markt ist“, sagt Kohler. Er gehört zu einem Team, das an der Universitätsmedizin Greifswald (UMG) die Gendaten aus Corona-Proben entschlüsselt, um so etwa der Omikron-Variante auf die Spur zu kommen.

Aufwendige Analysen

Der Sequenzierer – einer von zwei dieser Art in dem Greifswalder Labor – benötigt für zwölf Proben vier bis sechs Stunden. Davor müssen die Proben vorbereitet und das Genmaterial vervielfältigt werden, was etwa acht Stunden dauert. Und auch, nachdem der Sequenzierer 50 bis 100 Gigabyte Daten ausgespuckt hat, schließen sich noch mehrstündige Analysen am Computer an. Sequenzieren ist aufwendig und teuer.

Prof. Dr. Karsten Becker, Direktor des Friedrich-Loeffler-Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Unimedizin Greifswald (UMR) Quelle: Universitätsmedizin Greifswald

Karsten Becker, Leiter der Medizinischen Mikrobiologie, umschreibt die Arbeit anhand von Büchern: Mit einem normalen PCR-Test finde man heraus, ob ein Buch existiere oder nicht. Mit einem speziellen PCR-Test zur Erkennung von Corona-Varianten erfahre man den Titel des Buches. „Und wenn wir eine Sequenzierung durchführen, dann können wir den gesamten Text lesen.“ So könne man den genetischen Bauplan entschlüsseln, genau die Variante und sogar die Subvariante feststellen.

Millionen-Förderung vom Land

Das Projekt war im Frühjahr des vergangenen Jahres gestartet und hat vom Land eine Förderung von fast 1,3 Millionen Euro erhalten. Es soll neue Corona-Varianten im Nordosten aufspüren und die Daten aus anderen Laboren bündeln. Etwa fünf Prozent der Corona-Proben im Land würden als Stichproben auf Varianten untersucht, erklärt Becker.

Außerdem könnten etwa Behörden bei auffälligen Symptomatiken oder Ausbruchsgeschehen Proben einschicken. Die Forscher kombinieren Gendaten des Virus mit Daten der Gesundheitsämter etwa zu den Umständen eines Ausbruchs, um zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen, aber auch, damit besser über Maßnahmen entschieden werden kann. Das ist laut den Verantwortlichen so auf Landesebene einzigartig in Deutschland.

Derzeit zeichne sich die Ausbreitung der Omikron-Variante deutlich ab. Von „Wahnsinn“ spricht Nils-Olaf Hübner, leitender Hygieniker der Universitätsmedizin, mit Blick auf die Ausbreitung. Wie erwartet, dominiere die Variante mittlerweile in Mecklenburg-Vorpommern. Nach neuesten Untersuchungen des Labors mache Omikron inzwischen bis zu zwei Drittel der nachgewiesenen Corona-Infektionen aus.

Mithilfe einer länglichen Platine werden die Proben in den Sequenzierer gelegt. Quelle: Jens Büttner/dpa

Mehr als 1500 Proben habe er zusammen mit zwei Technischen Assistentinnen bereits sequenziert, betont Kohler. Vor Weihnachten seien es mehr als 140 pro Woche gewesen. „Das werden wir auf Dauer auch nicht so fahren können.“ Die Arbeit sei anstrengend. „Ich darf mir auch keinen Fehler erlauben“, sagt der Wissenschaftler, der zusätzlich etwa auch noch Vorlesungen gibt. Die Arbeit starte am Montag und reiche auch schon mal bis in den Sonntag hinein. Mit der Landesregierung seien ursprünglich maximal 100 Sequenzierungen pro Woche vereinbart worden, so Hübner.

Labormitarbeiter enorm belastet

Um mehr zu sequenzieren, fehlt es laut Becker, wie auch in anderen Laboren, an Personal. Die Mitarbeiter seien enorm belastet. Bei den Menschen, die Corona-Patienten behandeln, habe es zwischendurch weniger Fälle und damit Entlastung gegeben. „Die hatten wir nie.“ Es sei sogar noch mehr getestet worden. Die Labormitarbeiter seien extrem sauer gewesen, als sie bei Corona-Prämien nicht berücksichtigt wurden. Auch bei ihnen gebe es Überlastungen, auch psychische Grenzen seien erreicht worden.

Experte: Virus ständig unter Druck

Wissenschaftlich nennt er die Genanalysen am Coronavirus hoch spannend. „So toll wie mit Sars-CoV-2 kann man Evolution nicht noch mal verfolgen“. Das Virus stehe ständig unter Druck, sich noch besser zu vermehren oder noch besser andocken zu können. „Das Krankmachende ist eigentlich nur so ein Nebenprodukt. Das interessiert das Virus eigentlich überhaupt nicht.“ Auf lange Sicht setzten sich meist solche Erreger durch, die ihren Wirt nur wenig oder gar nicht schädigen.

Fakten zu Omikron Die Omikron-Variante wurde im November 2021 aus Südafrika gemeldet. Laut Robert Koch-Institut (RKI) hat sie eine ungewöhnlich hohe Zahl an Mutationen im sogenannten Spike-Protein, einem Baustein des Virus. Einige der Mutationen sind relevant etwa mit Blick auf die Übertragbarkeit, die bei Omikron besonders hoch ist. Gleichzeitig gehen Experten davon aus, dass die Variante mildere Krankheitsverläufe verursacht. Zudem ist die Wirksamkeit der Impfstoffe Studien zufolge bei Omikron abgeschwächt. Hoffnungsträger: Auch wenn erst wenige Studien zu Omikron vorliegen und die Lage in Deutschland nur bedingt mit der in anderen Ländern vergleichbar ist, mehren sich die Stimmen, die mittelfristig von etwas Entspannung durch Omikron ausgehen. Die Idee dahinter: Durch Omikron könnte – das ist aber bislang nur eine Hypothese – eine endemische Situation näher rücken. Die hohe Übertragbarkeit könnte dazu führen, dass die Bevölkerung als Ganzes vergleichsweise schnell eine höhere Immunität erreicht. Im Idealfall könnten die milderen Verläufe Druck vom Gesundheitssystem nehmen. Ansteckung: Auf Grundlage von Daten etwa aus Dänemark, Südkorea und Großbritannien kann Omikron laut Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen als etwa 2,5 bis 3,5 Mal infektiöser als die Delta-Variante eingestuft werden. Laut einer gerade im Preprint – also ohne Überprüfung von Fachkollegen – veröffentlichten Studie aus Dänemark war Omikron in Haushalten, in denen nur Doppelt-Geimpfte oder nur Geboosterte lebten, deutlich übertragbarer, so Zeeb. Diese Studie zeige aber auch, dass Geboosterte das geringste Übertragungsrisiko aufwiesen, Ungeimpfte das höchste. Inkubationszeit: Erste Zahlen deuten darauf hin, dass die Inkubationszeit – also die Zeit zwischen der Infektion und dem Auftreten erster Symptome – bei Omikron kürzer sein könnte als bei anderen Corona-Varianten, wie der Leiter des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Düsseldorf, Jörg Timm, jüngst in einer Videokonferenz des Science Media Centers (SMC) sagte. Eine belastbare Aussage sei derzeit aber noch nicht möglich. Verlauf: Lungenzellen lassen sich laut Jörg Timm nach bisherigen Erkenntnissen nicht so gut mit Omikron infizieren wie die Zellen der oberen Atemwege, also in Nase und Rachen. Entsprechende Ergebnisse aus Versuchen im Labor an Zellkulturen und im Tiermodell deckten sich mit ersten Informationen aus den Kliniken. „Das bedeutet, dass die Schwere der Erkrankungen mit Omikron abgenommen hat“, sagte Timm. Es bedeute aber nicht, dass eine Erkrankung keine Rolle mehr spiele. Das sei nicht schwarz-weiß, so müssten zum Beispiel nach wie vor Risikofaktoren jedes Einzelnen berücksichtigt werden. Die Schwere der Erkrankung – gemessen am Anteil der Infizierten, die ins Krankenhaus müssen – ist nach Daten des Imperial College bei Omikron im Vergleich zu Delta um 20 bis 45 Prozent geringer, wie Zeeb deutlich machte. Interessant auch in Hinsicht auf die Frage nach dem Übergang zur Endemie sei, dass das Hospitalisierungsrisiko nach einer durchgemachten Infektion oder nach der Impfung sogar noch deutlich geringer sei. Das spreche für eine abnehmende Schwere durch Immunisierung, erläuterte er. Bei Ansteckungsinzidenzen von über 1000 könnten durchaus wieder ähnlich viele Covid-Erkrankte in Kliniken gebracht werden wie in der Delta-Welle, machte Andreas Schuppert vom Institute for Computational Biomedicine an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen bei der SMC-Konferenz deutlich. Auffallend hoch seien die Impfdurchbrüche bei Omikron, so Schuppert. Selbst Geboosterte seien wohl nur noch zu 76 bis 82 Prozent geschützt. Gegen Delta habe der Schutz um die 95 Prozent betragen. Der Impfschutz vor schweren Verläufen sei aber auch bei Omikron hoch.

„Das Virus hat noch einiges in petto, was es an Karten ziehen könnte, die es noch nicht gezogen hat“, unterstreicht Hübner. Es könnte sich zum Beispiel so verändern, dass es mit den derzeit verwendeten PCR-Tests nicht mehr erkannt werden kann. Bei Corona schaue die Wissenschaft teilweise noch durch ein Schlüsselloch.

„Das Virus hat noch einiges in petto“, sagt Nils-Olaf Hübner, leitender Hygieniker der Universitätsmedizin Greifswald. Quelle: Stefan Sauer/dpa

„Verändern Sie ihren Winkel, gucken Sie wieder und dann sehen Sie auf einmal etwas ganz anderes.“ Es handele sich zwar um denselben Raum, aber die Verbindung fehle. „Wir gucken durch ein bisschen größeres Loch“, sagte Hübner mit Blick auf die Sequenzierungen.

Neue Möglichkeiten durch Sequenzierung

Auch jenseits von Corona verspricht er sich einen Mehrwert. Bakterien etwa könnten zwar zur selben Spezies gehören, aber ganz unterschiedliche Eigenschaften haben. Mit einer genaueren Analyse mittels Sequenzierung könne man etwa Antibiotika einsparen und auch Therapien und Prävention besser anpassen.

Auch vor Corona sei in Deutschland sequenziert worden, so Becker. Die Überwachung der verschiedenen Corona-Varianten habe der teuren und aufwendigen Methode allerdings einen Aufschwung beschert. An seinem Haus sei das Verfahren zuvor zwar in der Forschung, aber nicht in der Krankenversorgung eingesetzt worden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es ist nicht so, wenn jetzt Corona vorbei sein sollte, dass wir das wegschmeißen.“ Man wolle mit dem Verfahren in Zukunft auch Resistenzen von Erregern überwachen und Erreger identifizieren, die man mit herkömmlichen Methoden nicht nachweisen könne. „Deswegen ist das für uns eine geniale Investition auch in die Zukunft.“

Von Christopher Hirsch