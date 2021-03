Greifswald

20 Jahre lang hat er die Kirchenmusik der Region geprägt und gefördert: Am heutigen Sonntag wurde Professor Frank Dittmer in einem Gottesdienst im Greifswalder Dom St. Nikolai als Landeskirchenmusikdirektor der Nordkirche und als Domorganist verabschiedet. Frank Dittmer hat ab dem kommenden Sommersemester die Professur für Kirchenmusik mit Schwerpunkt Chorleitung am Institut für Kirchenmusik und Musikwissenschaft der Universität Greifswald inne.

In dieser Funktion wird er zugleich künstlerischer Leiter der Greifswalder Bachwoche und des Greifswalder Domchores sein. Tilman Jeremias, Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der Nordkirche, entpflichtete Dittmer als Landeskirchenmusikdirektor.

Er sagte: „Frank Dittmer ist ein hervorragender Musiker. Über das Musizieren transportiert sich sein Glauben, die Musik ist seine Ausdrucksform der Verkündigung. Sein Orgelspiel ist dezent und gleichzeitig anrührend. Er muss nicht alle Register ziehen, um zu überzeugen – das tut er auch in piano. In unserer Zusammenarbeit habe ich sehr sein großes Verständnis für liturgische Abläufe geschätzt.“

Orgelprojekt belebt Gemeinden

Dies ging zu Beginn der 2000er Jahre Hand in Hand mit einem großangelegten Orgelförderprojekt für das Land. Seit zwei Jahren liegt es als „Projektstelle Orgelunterricht“ in der Hand von Kirchenmusikerin Ina Altripp, die aktuell 25 Menschen zwischen neun bis 70 Jahren unterrichtet. Frank Dittmer hat als Kirchenmusikdirektor „in Vorbereitung auf die Fusion von 2012 fast jeden Stein landeskirchlicher Ordnungen im Bereich Kirchenmusik umgedreht, begutachtet, neu gestaltet.“, sagte Pastor Dr. Jan Emersleben, Referent des nordkirchlichen Dezernats Theologie, Archiv und Publizistik heute im Dom.

Und zählte auf: „Und nach der Fusion ging es weiter mit der Überleitung des Kirchenmusikwerkes der Pommerschen Evangelischen Kirche und der Evangelisch-Lutherischen Kirche Mecklenburgs in ein Kirchenchorwerk der Nordkirche. Als Vorsitzender war er maßgeblich beteiligt an der die Bildung der neuen Kommission für Kirchenmusik und begleitete die Posaunenwerke zu einem Posaunenwerk. Seine Handschrift erkennen wir deutlich in den D-, C- und B-Prüfungsordnungen für Organisten.“ In zwölf Gremien gleichzeitig sei er zeitweise gewesen, erzählt Dittmer lachend von der Zeit der Fusion der drei nördlichen Landeskirchen in die Nordkirche.

Über Musik Glauben sinnlich und emotional erfahren

Und erinnert an das erste Chorfest der Nordkirche in Greifswald: „Diese großen Chorfeste waren Sternstunden für mich, quasi musikalische Kirchentage – sei es in Stralsund 2004, 2008 Neubrandenburg oder das fröhliche und festliche Chorfest der Nordkirche 2012. Wir hatten alle das Gefühl, neue Menschen dazu gewonnen zu haben.“

Gemeinsames Singen und Musizieren ist für ihn ein wesentlicher Teil von Gemeinde: „Menschen zusammenzubringen und diese wunderschöne Musik in unseren faszinierenden Kirchenräumen zu machen, ist eine Wohltat, und wir merken gerade, wie sehr uns das fehlt. Über die Kirchenmusik kann den gemeinsamen Glauben sinnlich und emotional erfahren.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Singen, so die These des Chorleiters, kann jeder und jede: „Man kann die Stimme entdecken und durch regelmäßiges Üben weiter entwickeln. Viele Menschen wissen gar nicht, welches Potential sie in ihrem Kehlkopf haben. Das zu wecken ist die große Aufgabe der Kirchenmusik. Das Schöne am gemeinsamen Singen ist, dass man getragen wird durch den gemeinsamen Gesang.“

Weiter meint er: „Man kann sich äußern, wie man es sonst nicht gewohnt ist heutzutage, singend, und ist nicht allein. Es berührt Menschen im Inneren, da ist es ganz egal, ob ich im kleinen Singkreis singe oder eine Bachmotette mit erfahrenem Kammerchor. Singen befreit und beglückt die Seele.“

Singen befreit und beglückt die Seele

Dazu hat Frank Dittmer zahlreichen Menschen Gelegenheit gegeben: Als Greifswalder Domorganist, mit seiner zweiten halben Stelle, hat Frank Dittmer einen Jugend- und einen Frauenchor ins Leben gerufen und bereits in Vergangenheit vertretungsweise immer wieder den Domchor geleitet.

Prof. Dr. h.c. Markus Johannes Langer, Kreiskantor in Rostock und stellvertretender Landeskirchenmusikdirektor, hob hervor: „Frank Dittmer ist ein genialer Musiker und ein genauer Arbeiter in der Probe. Als Mensch habe ich ihn immer verbindlich, freundlich und motivierend erlebt, und das überträgt sich auf die Musizierenden wie auf die Menschen, mit denen er in Verhandlungen sitzt.“ In der Nordkirche gibt es zwei Landeskirchenmusikdirektoren. Zuständig für Hamburg und Schleswig-Holstein ist Hans-Jürgen Wulf.

Von OZ