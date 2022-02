Greifswald: Galerie Schwarz zeigt späte Bilder von Michael Wirkner

Greifswald

„Hohes Land“ nannte der Maler Michael Wirkner (1954 – 2012) seine letzte große Werkserie, mit der er sich nach vielen Mecklenburger Jahren künstlerisch wieder seiner erzgebirgischen Heimat zugewandt und mit dem Wechsel der Perspektive auch einen Neuansatz gefunden hatte. Die Greifswalder Galerie Schwarz zeigt nun in ihrer neuen One-Man-Show mit ausgewählten Gemälden und Zeichnungen aus dem Nachlass einen beeindruckenden Querschnitt dieser Schaffensperiode Wirkners.

Daneben sind im Projektraum Schwarz+ interessante Arbeiten von Studenten und Absolventen des Kunstinstituts der Uni Greifswald zu sehen. Zur Eröffnung am Sonnabend Nachmittag – wegen Corona ohne Rede und über Stunden gestreckt – gaben sich bis zum Abend zahlreiche Besucher die Klinke in die Hand. Nachdem Museen so lange geschlossen waren, ist der Hunger nach Kunst offenbar groß.

Wichtiger Maler für Mecklenburg-Vorpommern

„Michael Wirkner war so ein wichtiger Maler für Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Hubert Schwarz, „und ich hatte einfach Lust, seine Arbeiten mal wieder ans Tageslicht zu holen.“ Schwarz kannte den Künstler gut, hatte ihn seit der Gründung der Greifswalder Galerie vor fast 30 Jahren vertreten, auf großen Kunstmessen präsentiert und auch als Grafikdrucker mit ihm gearbeitet.

Nun freut er sich sichtlich, selbst wieder ein paar Wochen inmitten seiner Arbeiten verbringen zu können. „Diese Bilder haben unwahrscheinlich viel Kraft und Ausdrucksstärke“, sagt er, obwohl sie zum Teil aus einer offenbar verzweifelten Phase stammen. Aber der Künstler hat so viel von seiner Energie hineingesteckt, dass der Betrachter endlos daraus schöpfen kann.“

Michael Wirkner Michael Wirkner wurde 1954 in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) geboren und studierte Grafik und Malerei an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Ab 1982 arbeitete er freischaffend in Schwerin, ab 1985 freischaffend in Schwerin und Sarow bei Demmin. Dort starb er am 23. Juli 2012. Seine Bilder sind in vielen bedeutenden öffentlichen und privaten Sammlungen weltweit vertreten. Wirkner gestaltete unter anderem den Treppenaufgang des Bundesfinanzministeriums in Berlin und schuf Kunstwerke für das Ozeaneum in Stralsund.

Magie vor dem Original

Diese Energie-Magie wirkt natürlich am ehesten vor dem Original. Eine große, auf den ersten Blick dunkle Leinwand erscheint bei näherem Hinsehen als in vielen Farben pulsierende Fläche hinter finster leuchtendem Vorhang. Eine Tuschezeichnung mit hingesprengselten schwarzen Punkten auf hellem Grund kann als Bergpanorama gedeutet werden, zeigt aber weit mehr als einen Blick über Bäume an einem Gebirgshang.

Wirkner sah sich selbst durchaus als Landschaftsmaler, seine Landschaften sind aber immer Spiegelbilder der Seele, machen viel mehr innere Zustände sichtbar als äußerlich Geschautes. Das Innere nach außen zu kehren, darum ging es ihm in seiner Kunst, darum hat er zeitlebens leidenschaftlich gerungen – zwischen Euphorie und Verzweiflung.

Farbe, Finesse und Finsternis

Die Schau zum „Hohen Land“ in Greifswald zeigt in frappierender Weise, dass es Michael Wirkner mit seinen Berglandschaften am Ende genau so ging wie mit den Motiven seiner vorhergehenden Werkserien „Kopflandschaften“ (seit 1985), und „Seestücke“ (ab 1988): Immer wieder verschwanden sie allmählich hinter düsteren Farbvorhängen. Könnte man die schier endlose Reihe seiner Bilder wie beim Daumenkino als eine Art Film anschauen, würde man sehen, dass der Künstler diesen „Vorhang“ schon früh wie verhüllend über die Kopfbilder gezogen hatte, die ihn nach dem frühen Krebstod des Vaters beschäftigten.

Man würde staunen, dass daraus nach und nach die dichten, flirrenden, geheimnisvollen Farbkaskaden in seinen „Seestücken“ werden, bis auch sie wieder in Düsternis versinken. Und dass dann im neuen Licht ganz zart und hoffnungsvoll die ersten Berg-Bilder aufscheinen, behutsam getuscht zunächst auf weißem Papier. Wie sie größer, intensiver und raumgreifender werden, und wie die Dunkelheit schließlich wieder heraufzieht.

Letztes Licht

Die Leinwand „Letztes Licht“ (2007) in der Greifswalder Schau zeigt nur noch einen Lichtblick in der Finsternis, wäre aber nicht das letzte Bild in diesem imaginären Kunstfilm voller Farbe, Finesse und Finsternis, Wucht und Delikatesse. Hubert Schwarz zeigt in seiner Ausstellung noch ein paar spätere Meisterwerke Wirkners, darunter auch das „Große Trauerland“ mit einer Widmung für den großen Romantiker Caspar David Friedrich. Bekenntnis oder Vermächtnis, wer weiß?

Frische Positionen

Das Leben aber geht immer weiter, und die Kunst zieht mit. Die frischen Positionen von Anja Brachmann, Lars Cremer, Felix Jess und Annemarie Selleng im Nebenraum können sich neben Wirkner sehen lassen. Überdies hat Hubert Schwarz seine neuen Räumlichkeiten ein paar Straßen weiter erst einmal Studierenden einer Masterklasse des Caspar-David-Friedrich-Instituts überlassen. Den neuen Kunstraum in Greifswald bespielen Stella Capretto, Lena Friemel, Manuel Gehrke, Felix Jess und Sophie Weidlich, bis Schwarz selbst im März mit seiner Galerie dort einzieht.

Zu sehen in der Galerie Schwarz, Greifswald Lange Straße 21, und in der neuen Galerie in der Steinbeckerstraße 34.Internet: www.galerieschwarz.de

