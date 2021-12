Aline Raber steckte sich in der vergangenen Woche bei ihrem Sohn (4) mit dem Coronavirus an. Beide begaben sich in Quarantäne. Weil sie geimpft ist, könnte sie sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt freitesten, um Weihnachten gemeinsam mit ihrem Mann zu verbringen. Doch dort geht seit Tagen niemand ans Telefon.