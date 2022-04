Greifswald

Anna, Marlene und Karl sind Drillinge, Frühchen und seit sechs Wochen auf der Welt. Ihr Glück: Sie konnten nach der Geburt mit gespendeter Muttermilch aus der Unimedizin Greifswald gefüttert werden – eine Versorgung, die lebensbedrohliche Krankheiten verhindern kann.

Mutter Antonia Lenz (38) hält den kleinen Karl im Arm. Papa René (40) kümmert sich um Anna und Marlene schläft friedlich in ihrem Bettchen. „Obwohl wir in Greifswald wohnen, wussten wir nichts von der Muttermilchbank“, sagt die Vierfachmama – der fünfjährige Sohn wartet zu Hause sehnsüchtig auf die Ankunft der Geschwister.

Muttermilch schützt Frühchen vor gefährlicher Darmerkrankung

Nach der Frühgeburt der Drillinge waren alle dankbar, dass es diese Einrichtung in Greifswald gibt. Und Mutter Antonia spendet inzwischen selbst ihre Milch, die nach der Versorgung der drei Kleinen noch reichlich übrig ist. „Das Thema müsste bekannter sein, zu wenige wissen davon, dass es solch eine Möglichkeit überhaupt gibt“, sagt Antonia Lenz.

Die Spendermuttermilch in der Unimedizin Greifswald unterliegt strengen Kontrollen. Quelle: Anja v. Semenow

Die meisten Frauen, deren Kinder zu früh auf die Welt kommen, produzieren noch nicht genügend eigene Muttermilch. Dabei sind gerade die Allerkleinsten auf das Naturprodukt angewiesen. Oberarzt Dr. Knud Linnemann weiß, was bei der Versorgung von Frühgeborenen mit Muttermilch so wichtig ist: „Jedes dritte, vierte Baby ist ein Frühchen. Durch die Versorgung mit Muttermilch kann eine lebensbedrohliche Darmerkrankung, die schwere Operationen erfordert, verhindert werden. Bei uns kommt sie fast gar nicht mehr vor. Das ist der große Vorteil.“

Bedarf an Muttermilchbanken ist vorhanden

Der Bedarf an Muttermilchbanken sei durchaus vorhanden. Andere Kliniken aus Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland, die keinen Muttermilchvorrat haben, bestellen in Greifswald. Neben Neubrandenburg ist die Unimedizin Greifswald eine der zwei Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern mit dieser Einrichtung. „Eigentlich bräuchte jede Klinik mit einer neonatalen Abteilung auch eine Muttermilchbank“, empfiehlt Dr. Linnemann, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin.

So funktioniert die Muttermilchspende In Mecklenburg-Vorpommern gibt es bisher zwei Muttermilchbanken, eine in Greifswald und eine in Neubrandenburg. Wer mehr Muttermilch produziert als für das eigene Kind von Bedarf ist, kann diese Milch spenden. Die Milch muss von den Spenderinnen in die Klinik gebracht werden. Einen finanziellen Vorteil gibt es dafür nicht, damit die wertvolle Muttermilch nicht dem eigenen Kind entzogen wird. Vor der Spende ist eine persönliche Vorstellung in der Klinik notwendig, um Erkrankungen der Spenderin auszuschließen. Auch die gespendete Milch wird nach strengen Vorgaben kontrolliert, um die Neugeborenen nicht zu gefährden. Kontakte: Eltern-Kind-Zentrum Universitätsmedizin Greifswald; Telefon 0 38 43 / 86 63 66 oder -8 64 27. Per Mail: frauenmilchbank@uni-greifswald.de Frauenmilchsammelstelle am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg; Tel. 03 95 / 7 75 29 58. Per Mail: gyn-sb@dbknb.de

Kinderkrankenschwester und Leiterin der Frauenmilchabteilung, Marita Sponholz, fügt hinzu: „Im Osten war das früher ganz normal. Ich erinnere mich noch, wie Kinder mit dem Fahrrad übers Land gefahren sind und die Milchbehälter bei den Ammen eingesammelt haben.“

Kinderkrankenschwester Marita Sponholz und Oberarzt Dr. Knud Linnemann haben die Muttermilchbank in Greifswald ins Leben gerufen. Quelle: Anja von Semenow

Heute ist alles etwas komplizierter geworden. Mütter, die ihre Milch spenden wollen, müssen gesundheitliche Kriterien erfüllen und die Milch unterliegt strengen Kontrollen. „Es ist ein großer Aufwand, der auch mit Mehrkosten und Personalaufwand verbunden ist“, erklärt Marita Sponholz, die die Frauenmilchbank 2014 mitbegründet hat. Die gespendete Muttermilch wird anonymisiert eingefroren, in Eisschränken aufbewahrt und gründlich dokumentiert.

„Muttermilch ist ein Meilenstein in der Frühgeborenen-Therapie“

„Selbst wenn beim Einfrieren wertvolle Inhaltsstoffe verloren gehen, sind noch genügend wichtige Enzyme enthalten, die Krankheiten verhindern und die Gehirnentwicklung fördern“, erklärt Kinderarzt Dr. Linnemann. Die meisten Mütter, die noch keine eigene Milch haben, sind dankbar für die Spenden. „Wir verfüttern auch rohe Muttermilch“, ergänzt Marita Sponholz. Andere Kliniken verabreichen sie nur pasteurisiert.“

Nur wenige frisch gebackene Mütter würden auf das Angebot verzichten, wenn – dann allenfalls aus Glaubensgründen. Dr. Linnemann: „Muttermilch ist nun mal das Beste, was die Natur zu bieten hat. Es ist ein Meilenstein in der Frühgeborenen-Therapie und so effektiv.“

Von Anja von Semenow