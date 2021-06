Greifswald

Der Verfall des mitten an der zentralen Einkaufsstraße gelegenen Gebäudes ist nicht mehr zu leugnen: Die Fassade beschmiert, die Fenster teilweise eingeworfen, der Hinterhof verwildert und vermüllt. Bauzäune zwingen die Passanten, einen Bogen um den Bau zu machen. Wahrscheinlich nicht ohne Grund: Tatsächlich sieht der Putz an der Häuserfront so aus, als könne einem Fußgänger jederzeit ein Stück auf den Kopf fallen, wenn der Wind günstig steht.

Seit zehn Jahren steht das denkmalgeschützte Haus in der Langen Straße 48a nun schon leer und verfällt. In der Vergangenheit sorgte das immer wieder für Ärger. Die direkte Kommunikation zwischen Voreigentümer und Stadt habe sich in der zurückliegenden Zeit schwierig gestaltet, sagt Bausenatorin Jeannette von Busse (CDU) auf OZ-Anfrage.

Trotzdem sei es der Stadtverwaltung gelungen, dem Eigentümer zu verdeutlichen, welche Maßnahmen zum Erhalt des Gebäudes zeitnah umgesetzt werden müssen. „Dadurch hat er sich wohl zu einem Verkauf des Gebäudes entschlossen“, so die Bausenatorin.

Bausenatorin: Gespräche mit Bauamt und Denkmalschutz laufen

Ihrer Kenntnis nach sei der Verkauf kürzlich abgewickelt worden. Nun sei dem neuen Eigentümer ein Zeitraum für eigene Planungen und Ideenfindungen zuzugestehen. „Ich bin aber sicher, dass der neue Eigentümer die Sanierung des Gebäudes schnellstmöglich vorantreibt. Für Gespräche und Abstimmungen mit dem Stadtbauamt und der unteren Denkmalschutzbehörde hat er sich bereits an die Stadtverwaltung gewandt“, so von Busse. Weitere Informationen zum alten oder neuen Eigentümer könnten nicht gegeben werden, da es sich um ein privates Bauvorhaben handele.

Nach OZ-Informationen hat sich ein Planungsbüro aus Greifswald des Hauses angenommen. Eine Interviewanfrage lehnten die Architekten zum jetzigen Zeitpunkt mit der Begründung ab, der Bauherr sei dagegen. Ein Internet-Beitrag des Büros mit Bildern aus dem Inneren des Hauses, der zuvor darauf hindeutete, dass die Firma einen Auftrag im Zusammenhang mit dem Objekt bekommen haben könnte, wurde daraufhin gelöscht. Auch der Greifswalder Innenstadtverein, der sich in den letzten Jahren häufiger zu dem Gebäude äußerte, hält sich zurzeit noch bedeckt. Details zur Zukunft des Gebäudes gibt es also noch nicht.

Sanierungsbestrebungen seit Jahren erfolglos

Die Passanten, die die Lange Straße entlangflanieren, sind beim Anblick des Gebäudes geteilter Meinung. „Es ärgert mich, dass so ein Haus verkommt“, sagt etwa Christian Gesche. Gerade angesichts der hohen Mieten in der Innenstadt sei der Zustand des Hauses inakzeptabel, so der Greifswalder weiter. Ein Architekt aus Neubrandenburg, der seinen Namen nicht öffentlich in der Zeitung lesen möchte, lobte hingegen den rustikalen Charme des Gebäudes: „Man sollte es so erhalten.“ Ein Ehepaar, das Greifswald vor knapp 20 Jahren verließ und gerade zu Besuch in der Stadt war, erinnert sich noch daran, wie das Haus aussah, als es noch belebt war. Zu DDR-Zeiten habe dort beispielsweise ein Schuster seine Werkstatt gehabt. Dass der Altbau nun verfalle, sei natürlich schade.

Zwischenzeitlich soll das Haus einem Apotheker aus Berlin gehört haben, der notwendige Sanierungsmaßnahmen nicht durchführen ließ. Im Jahr 2015 beschloss die Bürgerschaft gar, die Erfolgsaussichten eines Enteignungsverfahrens prüfen zu lassen. Begründung: Vom Haus gehe aufgrund nicht getroffener Sicherheitsmaßnahmen eine konkrete Gefahr aus. Zum Verfahren kam es damals nicht. Trotzdem beauftragte der Eigentümer kurz darauf ein Planungsbüro mit der Erarbeitung von Varianten für eine Sanierung. Im Februar 2017 hieß es, dass dem Eigentümer verschiedene Gutachten mit zwei Varianten für die Sanierung vorliegen würden. Auch diese Bestrebungen blieben bekanntlich ohne Ergebnis.

