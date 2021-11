Greifswald: Stadtfuchs auf der Pappelallee verunsicherte Spaziergänger 

Greifswald

Braune Augen, die in der Dunkelheit reflektieren, ein orangefarbenes Fell mit weißer Schwanzspitze und eine elegante Statur: Im urbanen Raum sind Füchse schon lange heimisch geworden. Denn sie zählen zu den wohl anpassungsfähigsten Überlebenskünstlern.

Ob in der Innenstadt, im Gewerbegebiet oder in Wieck: Zwischen 140 und 180 Füchse leben schätzungsweise in der Hansestadt. Im Gegensatz zu ihren Artgenossen, die ausschließlich in der Wildnis beheimatet sind, sind Stadtfüchse „schnell zutraulich und auch sehr neugierig“, sagt Stadtförster Bent Knoll. Besonders dann, wenn sie in Menschennähe aufgewachsen sind.

Fuchs in der Nähe der Pappelallee konnte dort nicht bleiben

In den meisten Fällen läuft das Aufeinandertreffen von Mensch und Fuchs problemlos ab. Doch vor Kurzem sorgte ein Fuchs bei Anwohnern sowie Spaziergängern auf der Pappelallee für eher misstrauische Begegnungen. „Er hat sich auffällig verhalten, weil er eine Verletzung an den Hinterläufen hatte. Er konnte schlechter fliehen und offensichtlich auch schlechter Nahrung aufnehmen“, berichtet Knoll.

Mehrere Leute kontaktierten den Stadtförster, nachdem sie auf den Fuchs getroffen sind. Zwar habe dieser nicht aggressiv gewirkt, wie Knoll mehrfach berichtet wurde, „aber er lief auch nicht weg, wenn er neben einer Bank oder einem Fahrradstreifen saß. Zudem fauchte auch er öfter Hunde an. Ich will nicht sagen, dass es nicht auch andere Erlebnisse mit ihm gab, weil nicht jeder bei mir anruft, aber feststand, dass er dort nicht bleiben konnte“, erklärt der Stadtförster.

Stadtförster Bent Knoll rät immer davon ab, Wildtiere zähmen zu wollen. Quelle: Petra Hase

Stadtförster: Wildtiere kommen gut allein klar

Gemeinsam mit der Greifswalder Tierrettung, die den Fuchs ebenfalls mehrfach gesichtet hat, nachdem auch sie immer häufiger von Leuten angerufen wurden, entschied Knoll, den Fuchs außerhalb der Stadtgrenzen umzusiedeln. „Wenn wir der Meinung gewesen wären, dass das Tier abgesehen von den Verletzungen an den Hinterläufen nicht gesund gewesen ist, dann hätten wir es auch getötet“, erklärt Knoll, der eindringlich davon abrät, Wildtiere zähmen zu wollen. „Es sind freie und stolze Tiere, die nicht abhängig gemacht werden sollten. Sie kommen gut allein klar und brauchen uns in der Regel nicht.“

Zudem kommen bei Füchsen auch gesundheitsgefährdende Faktoren hinzu. Die Tiere können Parasiten wie den kleinen Fuchsbandwurm übertragen – und so eine lebensgefährliche Erkrankung auslösen. In der Vergangenheit stellten Füchse in Deutschland das Hauptreservoir für das Tollwutvirus dar. Weil sich die Krankheit auf das Gehirn ausbreitet, zeigen Tiere, die sich mit dem Virus infiziert haben, häufig ein aggressives und abnormales Verhalten.

„Sie bekommen Schaum vorm Mund und würden zum Schluss auch beißen. Es ist also ein Segen, dass wir komplett tollwutfrei sind“, erklärt Knoll. In den 1990er-Jahren wurden flächendeckend Köder mit Schluckimpfung ausgelegt. Die Aktion verlief erfolgreich. Bereits 2006 wurde kein Tollwutfall mehr in Deutschland verzeichnet.

Fuchs mit Lebendfallen in Kindergärten gefangen

Füchse sind Nahrungs- und Lebensraumgeneralisten. „Sie leben auf der Mülldeponie oder in der Gartensparte. Sie kommen mit allen gut klar“, sagt Knoll. Somit bekommen sie ihren Nachwuchs – im Durchschnitt pro Wurf vier oder fünf Jungen – eben auch im urbanen Raum. So passiere es immer mal wieder, dass sich die Tiere unter die Gartenlaube buddeln oder sich andere schützende Unterschlupfe in Menschennähe suchen. Die Reaktionen auf Jungfüchse im Garten seien ganz unterschiedlich, erläutert der Stadtförster. „Es gibt Leute, die das gut finden, bei anderen soll sich der Förster kümmern, wieder andere nehmen die Sache mit Schaufel oder Schlinge selbst in die Hand.“

Auch vor so manch öffentlicher Einrichtung machen die Stadtfüchse nicht immer Halt. „Wir haben schon Füchse mit Lebendfallen in Kindergärten gefangen, die in die Gebäude gegangen sind. Aber das sind absolute Einzelfälle. Das haben wir vielleicht alle zehn Jahre einmal.“

Zwar bleiben die Jungfüchse generell zunächst bei der Mutter, doch auch der Vater ist immer in der Nähe. Ab Juli/August müssen die Jungfüchse ihr Glück allein versuchen und das Revier verlassen. „Die Hälfte davon wird meist totgefahren, weil sie erst mal komplett überfordert sind, wenn sie auf Wanderschaft gehen. Durch den Straßenverkehr gibt es eine hohe Verlustrate.“ Die Population der Stadtfüchse habe sich in den vergangenen Jahren übrigens kaum verändert, erklärt Knoll.

Von Christin Lachmann