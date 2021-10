Greifswald

Bei offiziellen Veranstaltungen – wie einem Stadtempfang – gibt es festgeschriebene Formeln, an die man sich zu halten hat. Begrüßungen etwa. Je offizieller das Event, desto länger die Liste der namentlich begrüßten Gäste. Beispiel: Beim diesjährigen Stadtempfang und der Vergabe des Ehrenamtspreises umfasste die Begrüßung von Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) 25 Zeilen und noch mehr begrüßte Gäste. Das gehört sich so.

Zum (vermutlich) letzten Mal durfte Fassbinder auch eine Frau ankündigen, die so bald wohl nicht mehr in aktueller Funktion nach Greifswald reisen wird. „Und nun darf ich noch einen ganz besonderen Gast begrüßen. Ich freue mich, dass unsere langjährige Bundestagsabgeordnete, Frau Dr. Merkel, dieses Jahr unserer Einladung zu unserem Stadtempfang folgen konnte.“

Zur Galerie Mehrfach besuchte die CDU-Politikerin die Hansestadt Greifswald in den vergangenen Jahren. Dabei sind so manche besondere Schnappschüsse der Kanzlerin entstanden, die bald in den Ruhestand geht. Die OZ hat die besten zusammengetragen.

Stehende Ovationen für die Noch-Bundeskanzlerin. In weniger als einer Woche, am 26. Oktober, wird sich der neue Bundestag konstituieren. Ab dann ist Angela Merkel nach 11 286 Tagen nicht mehr die Abgeordnete für den Wahlkreises 15 Stralsund – Nordvorpommern – Rügen, der inzwischen Vorpommern-Rügen I – Vorpommern-Greifswald II heißt und somit auch seit 2956 Tagen nicht mehr die Bundestagsabgeordnete für Greifswald. Neue Grenzen zwischen den Wahlkreisen hatten für diesen Umstand gesorgt.

Merkel: Ich bin immer gerne hergekommen

Ihr letzter offizieller Termin sollte ein kurzer Abstecher zur Verleihung des Ehrenamtspreises in Greifswald sein. Ihre Worte waren sorgsam gewählt: „Ich war gerne hier im Norden politisch zu Hause. Ich habe davon profitiert in meiner Arbeit, die mich ja auch oft außer Landes oder durch die Bundesrepublik Deutschland geführt hat, dass ich hier immer Menschen hatte, die mir immer klipp und klar gesagt haben, was gelungen ist und was nicht. Wie unsere Gesetze, die wir in Berlin machen, hier vor Ort ankommen und was das für Stimmungen erzeugt.“

Besonders gerne besuchte Merkel Fisch13. Hier gab es Fischbrötchen und nette Gespräche. Quelle: Fisch13

Auch als Bundeskanzlerin sei es wunderschön und wichtig, einen eigenen Wahlkreis zu haben. Einige ihrer Herzensprojekte sind in Greifswald angesiedelt. Etwa den Wendelstein 7-X, die Experimentieranlage zur Erforschung der Kernfusionstechnik, die das Max-Planck-Institut vor den Toren der Stadt betreibt. Mehrfach besuchte Merkel, die Physikdoktorin, das weltweit fast einzigartige Projekt und übergab es nun symbolisch an ihre Nachfolgerin, die Sozialdemokratin Anna Kassautzki, die den Wahlkreis nach Merkel gewinnen konnte. Die Zukunft der Energieversorgung liege in dieser Technik, erklärte Merkel.

„Wenn jemand einen ganz dringenden Wunsch hat, kann ich Tipps geben“

Ganz loslassen kann und will die Kanzlerin noch nicht. Ein Altkanzlerinnenbüro soll weiter Anlaufpunkt bleiben. „Wenn jemand einen ganz dringenden Wunsch hat, kann ich Tipps geben“, versprach sie und gab sich wie üblich überparteilich und vermittelnd. Die Region habe immer davon gelebt, dass zwei Abgeordnete – sie selbst und die Sozialdemokratin Sonja Steffen – für den Wahlkreis eintraten. Gemeinsam habe man viel erreichen können. „Ich kann nicht ausschließen, dass ich mal als Privatperson hier aufkreuze, weil mir die Region ans Herz gewachsen ist.“

Am Ende gab Merkel noch einen Tipp mit auf den Weg für alle, die sich im Raum politisch engagieren: „Bund, Land und Kommunen müssen Hand in Hand arbeiten und selbst die Opposition muss man immer gut behandeln, da sie immer mal die Regierung von morgen sein kann, das erleben wir auch gerade jetzt. Aber denken Sie dran, es kommt auch wieder anders.“

Mit Lachen und Applaus wurde die Noch-Kanzlerin ein letztes Mal von der Bühne verabschiedet. Das nächste Mal läuft sie wohl privat zum Rollmopsstand ihres Vertrauens über den Markt.

Von Philipp Schulz