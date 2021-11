Greifswald

Etwa 70 Studierende im Hörsaal und noch einmal 120, die digital zugeschaltet waren, haben Ralph Webers erster Vorlesung zur Rechtsgeschichte nach seiner Zeit als AfD-Politiker im Landtag gelauscht. Rund 530 Studierende standen unter dem Fenster des Hörsaals und demonstrierten lautstark gegen die Veranstaltung.

Aufgerufen hatte ein Bündnis aus verschiedenen politischen Gruppen und studentischen Initiativen. Sie machten in zahlreichen Redebeiträgen klar, dass ein „Fascho“, „Rechtsextremist“ und „Nazi“ nichts an der Universität zu suchen habe. Trotz kalten Temperaturen und Regen waren bereits eine Stunde vor dem Vorlesungsbeginn gut 300 Demostierende gekommen. Sie durften sich auf der ganzen Rubenowstraße – die bis in den Nachmittag hinein für den Verkehr gesperrt war – bewegen. Nur der Bürgersteig vor dem Audi Max, dem Vorlesungsgebäude, in dem auch Weber dozierte und der Innenhof des historischen Campus waren gesperrt.

Webers Rückkehr sorgte früh für Streit

Der Rechtsprofessor, der 2016 aus dem Universitätsbetrieb ausschied, um für die AfD als gewählter Direktkandidat in den Landtag einzuziehen, ist seit wenigen Tagen zurück an der Universität. Nach Streitigkeiten war Weber erst am Montag aus der Partei ausgetreten. Er selbst gilt als politisch rechtsaußen eingestellt.

Seine Rückkehr zur Lehre sorgt bereits seit Wochen für Trubel. Das Studierendenparlament der Universität hatte Anfang Oktober gemeinsam mit dem Allgemeinen Studierendenausschuss eine Aufforderung an die Unileitung verfasst. Darin heißt es, dass kein Studierender gezwungen sein sollte, unter Weber zu unterrichten. Die Universität ist dieser Bitte bereits nachgekommen. Zeitgleich zu der Vorlesung von Weber werde ein gleichwertiger Ersatz angeboten.

Taschenkontrolle bei Studierenden

An diesem Dienstag stand trotzdem Ralph Weber und seine Vorlesung voll im Mittelpunkt des Geschehens. Die Universität sah sich sogar gezwungen einen privaten Sicherheitsdienst zu engagieren. Dieser kontrollierte Ausweise und Taschen der Studierenden, die sich bereits im Vorfeld für die Vorlesung angemeldet hatten. Während der Vorlesung sei es zwar laut, aber im Hörsaal ohne Zwischenfälle gewesen, erklärte ein Student der Ostsee-Zeitung. Weber selbst habe nichts zu der Demo gesagt. Mehrere Erstsemester sagten vor Betreten des Gebäudes, sie wollten sich zunächst selbst ein Bild von Weber machen.

Die Rektorin der Universität, Katharina Riedel, erklärte, dass künftige Sicherheitsvorkehrungen hingen von der Situation ab. „Ich gehe davon aus, dass sich die Situation entspannen wird.“ Sie betonte auch, dass die Studierenden heute friedlich demonstriert. „Auf der anderen Seite müssen wir als Universität Recht und Ordnung herrschen.“ Durch das Beamtenrecht habe Weber das Recht als ordentlicher Professor zurück zu kehren.

Kassautzki „Weber ist Wolf ohne Schafspelz“

So einfach wollten es ihm die Demonstranten jedoch nicht machen. Zu ihnen gehörte auch die Bundestagsabgeordnete für Greifswald, Anna Kassautzki (SPD). Sie ermutigte Studierende nicht zu Webers Vorlesung zu gehen. „Die AfD ist schon ein Wolf im Schafspelz aber Weber hat sich nicht mal einen Schafspelz angezogen“, erklärte sie und spielte damit auf eine offen rechte und völkische Haltung an, die er bereits vor seiner Zeit im Landtag auch in den Hörsälen kundtat. Auch die Studierende Alisa Otte war zur Demo gekommen, um ein Zeichen zu setzen. Sie wolle besonders den Erstsemester-Studierenden zeigen, dass eine Vorlesung bei Weber nicht alternativlos sei.

Weber selbst kam durch den Hintereingang in das Hörsaalgebäude, begleitet von Personen. Trotzdem ließ er es nicht nehmen, aus dem offenen Fenster die Demonstration zu begutachten. Fröhlich lächelnd winkte er den Demonstrierenden sogar, die ihm mit Sprechchöre entgegneten.

Trotz des anhaltenden Regens warteten rund 200 Demonstrierende das Ende der Vorlesung ab. Einige Duzend schickten sich sogar noch an, die letzte Zufahrt zum Uni Innenhof zu blockieren, hielten sich dann aber doch an die Vorgaben der Polizei, die mit 80 Beamten im Einsatz war, und ließ Weber passieren, der im Privatwagen davonfuhr.

Ist der Ruf der Uni in Gefahr?

Die Unileitung muss sich nun – trotz Gesetzeslage – die Frage stellen, was das für den Ruf der Universität bedeutet. Rektorin Riedel erklärte, dass man sich bemühe, auch im kommenden Semester Alternativvorlesungen und Seminare anbieten zu können. Sie erklärt auch, dass es in Zukunft eine Ringvorlesung für alle Studierenden und Mitarbeitenden der Universität geben solle. „Natürlich machen wir uns Gedanken um den Ruf der Universität“, sagte sie im Zusammenhang mit der Causa Weber. So sei auch die Idee für eine Ringvorlesung gekommen. Themen der Vorlesung sollen etwa Fremdenfeindlichkeit und extremistische Ideologien sein.

