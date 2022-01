Greifswald

Der Sturm Nadia richtete auch in Greifswald und dem Umland zahlreiche Schäden an. Die Einsatzkräfte zählen über 800 Einsätze im ganzen Kreis. Polizei, Feuerwehr und die Einsatzkräfte in der Leitstelle waren die ganze Nacht über im Dauereinsatz.

Der Wermutstropfen: Trotz scheinbar zahlreicher Schäden wurden der Leitstelle bis zum Mittag keine Verletzten gemeldet, die in Vorpommern-Greifswald durch den Sturm zu Schaden gekommen wären. „Das ist eine gute Nachricht und so sieht es danach aus, als seien wir tatsächlich noch einmal mit dem sprichwörtlichen blauen Auge davongekommen“, sagte Landrat Michael Sack am frühen Sonntagabend.

OZ-Leser Rainer Neumann etwa entdeckte die Schäden am Treidelpfad am Ryck. Hier hielt ein Baum dem Sturm nicht stand – der Weg war entsprechend nicht durchgängig passierbar. Die Kreisverwaltung geht davon aus, dass auch zu Wochenbeginn die Arbeiten für Kreisstraßenmeisterei und Feuerwehren auf kleineren Kreisstraßen und wenig befahrenen Verbindungen weitergehen werden.

„Es wird in Vorpommern auf vielen kleinen Wegen erst in den nächsten Tagen auffallen, dass sie nicht passierbar sind“, erklärte Kreissprecher Achim Froitzheim. „Die Aufräumarbeiten werden uns bis in die Woche hinein beschäftigen.“

Dachziegel beschädigen Autos in Innenstadt

Die Leitstelle des Kreises nahm Sturmschäden aller Art auf: Dächer seien abgedeckt, Bäume entwurzelt oder abgeknickt sowie Gartenhäuser und Trampoline durch die Luft gewirbelt worden.

In der Friedrich-Loeffler-Straße stürzten zahlreiche Dachziegel auf die Straße und beschädigten mehrere Autos. Quelle: Philipp Schulz

In der Friedrich-Löffler-Straße fielen zahlreiche Ziegel vom Dach eines unbewohnten Gebäudes auf parkende Autos und die Straße. Weil die Feuerwehr das Dach im Laufe des Sonntags nicht sichern konnte, musste die Straße gesperrt bleiben. Die Löcher in den Motorhauben einiger Autos lassen die Kraft der fallenden Dachziegel und die Gefahr, welche von ihnen ausgeht, erahnen.

Stromausfall in mehreren Regionen

Ein ganzer Baum stürzte in Karlsburg auf zwei Autos. Die Feuerwehr und Polizei gehen hier von einem Schaden in Höhe von 7000 Euro aus. Und auch die Feuerwehr blieb bei den gefährlichen Rettungseinsätzen nicht von dem Sturm verschont. Ebenfalls in Karlsburg fiel ein Baum auf einen Feuerwehrwagen. Dieser blieb aber einsatzbereit.

Geduld mussten vor allem die Anwohner in Ahlbeck am Stettiner Haff, rund um Gützkow und bei Demmin haben. Der Sturm sorgte in den Regionen für Stromausfälle. Der Energieanbieter Edis bestätigte das am Sonntag und versprach zügige Reaktionen. „Die Einsatzkräfte sowie Kooperationspartner arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung der Störungsursachen. Wir bitten um Verständnis, das aufgrund dringender Reparatur- und Schaltarbeiten zum jetzigen Zeitpunkt keine genaueren Angaben möglich sind“, erklärte ein Sprecher des Unternehmens.

Container von Autohaus stürzt zusammen

Den schwersten Schaden erlitt wohl Michael Esser, der Besitzer eines Autohauses in Wolgast. Auf dem Gelände des Autohauses wurden in der Nacht zwei Metallcontainer aus der Verankerung gerissen, über den Zaun gehoben und auf die nagelneuen Ausstellungsautos geschleudert. Der Schaden ist immens.

Wolgast: Orkan reißt Blechgaragen vom Hof eines Autohauses und begräbt mehrere Neuwagen unter sich. Erster geschätzter Schaden, mehrere Zehntausend Euro. Quelle: Tilo Wallrodt

Zahlreiche Neuwagen sind unter den Trümmern der Container begraben, wenigstens zwei Fahrzeuge haben nach einer ersten Einschätzung des Chefs wohl Totalschaden. „Wenn ich hier alles zusammenzähle, komme ich wohl an die 90 000 Euro Schaden oder sogar noch mehr heran“, schätzt Michael Esser ein.

Von Philipp Schulz