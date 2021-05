Greifswald

Die Ruhe täuscht. Kerstin Rosner und Ibrahim Al Najjar stehen in der kleinen Einfamilien- und Reihenhaussiedlung am Ortsausgang von Eldena. Beide leben hier, Al Najjar ist auch Bürgerschaftsmitglied für die SPD und hat über seinen Facebook-Account auf den „Skandal“ aufmerksam gemacht, den die Stadtverwaltung nicht in den Griff bekäme und mit dem Rosner, Al Najjar und die Nachbarn Tag für Tag leben müssen: Wildschweine.

Die Tiere sind schon seit Monaten ein Problem in Greifswald. Immer wieder tauchen Videos von den Schweinen auf, die mit Frischlingen und in großer Zahl durch bewohntes Gebiet streifen, gegenseitig mit Autofahrern gespannte Blicke austauschen und sich auch sonst nicht stören lassen.

Wildschweine fallen über Garten her

Nun hat es Kerstin Rosner erwischt. „Ich habe morgens gegen sieben Uhr aus dem Fenster geschaut und einen riesigen Schreck bekommen“, erinnert sie sich. Es habe ausgesehen wie nach einem Erdbeben. Ihr Mann und ein Nachbar haben das meiste wieder begradigt, aber die Handyfotos beweisen: Hier waren zahlreiche Wildschweine am Werk. Quadratmeterweise Rasen ist aufgewühlt. In der malerischen kleinen Straße, mit ihren Carports, kleinen Mehrfamilienhäusern und grünen Gärten sorgt all das für Aufregung und schürt Ängste. „Wir haben den ganzen Vormittag versucht, den Wildschweinbeauftragten zu erreichen, aber niemand ist ans Telefon gegangen.

Die Stadt argumentierte wochenlang mit der Fütterung der Tiere. Bürger, die die Wildschweine fütterten, etwa ein Mann, der eine Katzenfutterstelle am Studentensteig hat, seien ein großes Problem. Das Ausbringen von Futter wurde über Strafe gestellt. Rosner erklärt, dass hier niemand Wildschweine füttere und zeigt wie als Beweis das Foto ihres zerstörten Gartens, den die Tiere auf der Suche nach Futter durchsucht haben.

Anwohnerin: Wir haben Angst um unsere Enkel

Was nun wie ein Schönheitsfehler wirkt und schnell wieder behoben ist, ängstigt die Nachbarschaft. „Jetzt im Sommer wollten unsere Enkel im Garten zelten“, erzählt sie. Das gehe nun natürlich nicht. „Wir haben Angst.“

Trotz der zahlreichen Videos, die durch soziale Netze verteilt werden, die meisten Beobachtungen bleiben hier undokumentiert. Fast jeden Abend, erzählen die Beiden, könnte man so ein Video machen: zwischen dem Deich am Eldenaer Strand, den ganzen Radweg entlang in das Wohngebiet bis zum Spielplatz, der das Gebiet in Richtung Naturschutzgebiet Elisenhain abschließt. Auch hier seien die Wildschweine schon aktiv gewesen, berichtet Rosner.

Werden die Wildschweine bald geschossen?

Al Najjar erzählt auch von abendlichen Beobachtungen, die er teilweise auf Video festgehalten habe. Eine große Gruppe der Tiere steht an der Ecke des Campingplatzes in Eldena, direkt an der Wolgaster Straße. Auch die Polizei habe die Tiere einige Minuten beobachtet, konnte aber nichts anderes machen, so Al Najjar.

Beide sind von der Stadt vor allem enttäuscht. Dabei hat der Kommunalpolitiker zumindest zum Teil in der Hand, dass bald drastische Mittel gegen die Tiere eingesetzt werden könnte. Bereits im April hat der Hauptausschuss der Bürgerschaft entschieden, dass das Jagen eine Option sei. Am 14: Juni tagt die Bürgerschaft, dort werden die Tiere sicherlich noch einmal Thema sein. Ende vergangenen Monats hieß es aus dem Rathaus nämlich noch:„Es ist davon auszugehen, dass die Rotten im Mai überwiegend das Stadtgebiet verlassen und erst im Herbst nach der Maisernte wieder zurückkommen.“ Die Eldenaer Anwohner erleben nun fast jeden Tag das Gegenteil.

Stadt kann nur eingeschränkt gegen Wildschweine vorgehen

Auf Nachfrage bestätigt die Stadt, dass aktuell nur eingeschränkt an dem beschlossenen Maßnahmenpaket gearbeitet werden könne. Das liege zum einen an einem Krankheitsfall, zum anderen an anderen Aufgaben, die der Stadtförster eigentlich leisten müsse. Die gute Nachricht für die betroffenen Greifswalder An dem Jagen in der Stadt werde gearbeitet. Aktuell kümmere sich die Stadt um wesentliche Fragen, die vorher zu klären sein. Etwa ein Versicherungsschutz, Hochstände, die noch zu bauen sind. Das soll laut Pressestelle jedoch erst im Herbst verstärkt beginnen.

Aktuell sei der Stadt auch nicht bekannt, wie viele Wildschweine sich im Stadtgebiet aufhalten. Die verstärkten Probleme im Bereich Eldena seien jedoch bekannt. Deswegen würden Vergrämungsmaßnahmen durch den Stadtförster geplant und Rücksprachen mit der Jagdgenossenschaft gehalten, ob in dem Bereich gezielt gejagt werden könne. Zudem solle „ein großer Komposthaufen aus altem Seegras, der die Wildschweine dort anzieht, zusätzlich beräumt werden.“

Stadt bittet Eigentümer um Mitarbeit

Neben den eigenen Maßnahmen bittet die Verwaltung um tatkräftige Mithilfe durch geeignete Maßnahmen. Das könnte ein stabiler Zaun um das eigene Grundstück sein, der das Eigentum sichert. Dadurch würde der Aufenthalt in der Stadt für die Wildschweine unattraktiver werden. Zum gilt weiterhin das Fütterungsverbot der Tiere.

Von Philipp Schulz