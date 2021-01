Greifswald: Zwei afghanische Jugendliche angegriffen und mit Messer bedroht

Greifswald

Ausländerfeindlicher Übergriff in Greifswald? Zwei afghanische Jugendliche wurden am Freitagnachmittag in Greifswald am Dubnaring von drei Jugendlichen angegriffen und mit einem Taschenmesser bedroht. Die Täter haben nach Polizeiangaben von Samstag die beiden Jugendlichen im Alter von 21 und 22 Jahren beleidigt und dann zu Boden getreten.

Als ein Zeuge die Polizei verständigte, ließen die Tatverdächtigen von den Geschädigten ab und flüchteten in Richtung Anklamer Straße. Die Afghanen hatten nach Polizeiangaben keine sichtbaren Verletzungen.

Gegen 14:30 Uhr kehrte einer der Tatverdächtigen an den Tatort zurück und beleidigte die Geschädigten erneut. Außerdem hatte er diesmal ein Jagdmesser dabei. Als die Polizei erneut am Tatort eintraf, flüchtete dieser in Richtung Loissiner Wende. Dort konnte der 21-Jährige auf dem Hinterhof von der Polizei gestellt werden. Das Messer wurde sichergestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille bei dem Tatverdächtigen.

Zweiter Tatverdächtiger gestellt

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei einen 17-Jährigen stellen, der bei dem Übergriff dabei war. Ein dritter Tatverdächtiger ist weiterhin flüchtig.

Die Angreifer müssen sich nun unter anderem wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Grund der Äußerungen der Tatverdächtigen kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ein ausländerfeindlicher Hintergrund nicht ausgeschlossen werden, hieß es von der Polizei.

Von OZ