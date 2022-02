Greifswald

Erst kam Corona. Jetzt der Krieg. Und die Partnerschaften liegen mehr oder weniger auf Eis. Doch vor dem Rathaus der Hansestadt Greifswald weht Blau-Gelb. Oben der Himmel, unten das Weizenfeld. Die Nationalflagge der Ukraine. Die Fahne hat Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Bündnis 90/Die Grünen) direkt aufhängen lassen am Vormittag des 24. Februar, als bekannt wurde, dass russische Streitkräfte die Ukraine angreifen und beschießen. Fassbinder ist seit 2015 in der Hansestadt im Amt.

2017 rief er mit dem Lehrstuhl für ukrainische Kulturwissenschaften der Universität Greifswald den Kontakt nach Drohobytsch ins Leben. Die Stadt mit 76 400 Einwohnern liegt im Westen der Ukraine. Ein Jahr später begann Greifswald eine weitere Partnerschaft – mit Wyborg in Russland. Die Stadt mit 79 600 Einwohnern liegt in der Region Karelien bei Sankt Petersburg. Fassbinder sagt: „Ich maße mir nicht an, zwischen Ukrainern und Russen zu vermitteln. Aber wir haben ja nicht umsonst die Partnerschaften mit diesen beiden Städten ins Leben gerufen. Wir sind alle schockiert.“

Nur eine Partnerschaft in MV mit Ukraine und Russland

Seinem Amtskollegen in Drohobytsch, Taras Kutschma, hat Fassbinder am Donnerstag in einem Brief sein Mitgefühl übermittelt. Ein weiterer Brief folgte Freitag. Diesmal war der Adressat Bürgermeister Gennadi Orlow im Rathaus von Wyborg. Fassbinder sagt: „Ich habe meinem Kollegen in Drohobytsch geschrieben, dass wir weiter an seiner Seite stehen. Und ihm unsere Solidarität versichert. Der zweite Brief nach Wyborg fiel mir natürlich ungleich schwerer.“

Greifswald ist die einzige Stadt in MV, die Partnerschaften mit Städten aus beiden Ländern hat. Im gesamten Land gibt es sieben Beziehungen nach Russland: Neubrandenburg mit Petrosawodsk in Karelien, Neustrelitz mit Tschaikowski an der Wolga, Kühlungsborn mit Selenogradsk an der Samlandküste, Ludwigslust mit der Region Kamsko-Ustinski in Tatarstan, Sassnitz mit Kingissepp an der Grenze zu Estland, Zarrentin mit Murino am Baikalsee und Friedland mit Prwadinsk (bis 1945 Friedland in Ostpreußen). Bundesweit existieren zwar 34 Partnerschaftsverträge mit Kommunen in der Ukraine. Aber bis auf Greifswald, das auch Partnerschaften in alle skandinavischen Länder, ins Baltikum und nach Polen pflegt, ist im Schweriner Innenministerium keine weitere gelistet oder beantragt.

Professor über Ukrainer: „Alle leben in totaler Angst, sind in Gefahr“

Professor Roman Dubasevych, Leiter des Ukrainistik-Lehrstuhls hat die Kontakte in die Ukraine geknüpft. An der Fakultät gibt es bilaterale Projekte, auch eines zur Erforschung der Ursachen des Russland-Ukraine-Konflikts – gemeinsam mit Hochschulen in Regensburg, Gießen und Kanada. Über die Hochschulpartnerschaften mit Lemberg und Drohobytsch gab es Austausch und Reisen dorthin, nach Charkiw oder Odessa. Dubasevych ist tief getroffen von dem, was in seiner Heimat gerade passiert. Sein Bruder lebt noch dort. Zwar in Lemberg. Aber auch die Stadt im Westen wird beschossen. Dubasevych hat Angst um ihn. Auch, dass der Bruder über die Mobilmachung eingezogen wird.

Professor Roman Dubasevych, Leiter des Lehrsuhls für Ukrainistik an der Universität Greifswald. Quelle: privat

Er sagt: „Klar, wir wollen das alles vertiefen. Ob das was wird, steht in den Sternen. Aber das sind kleine Sorgen im Vergleich zu dem, was die Menschen in der Ukraine durchmachen. Für diese Menschen ging die Hölle schon vor Wochen los. Kein Mensch weiß, was weiter passiert. Alle leben in totaler Angst, sind in Gefahr. Keiner will kämpfen in der Ukraine, aber alle sind entschlossen, mit der Waffe Widerstand zu leisten.“

OB Fassbinder sagt: „Professor Dubasevych hat unsere Partnerschaft mit Drohobytch von Anfang an unterstützt. Klar, wir werden natürlich alle unsere Partnerprojekte fortführen, aber die Menschen dort haben gerade andere Sorgen als Energieeffizienz.“ Im Sommer 2020 sollten Jugend- und Sportprojekte in der Ukraine starten. Abgesagt wegen Corona.

Uni: Solidaritätsbotschaften per Video

Seitdem passiert wegen der Pandemie auf der menschlichen, sozialen und der Ebene des persönlichen Kontakts, der eine Partnerschaft erst mit Leben füllt, wenig. Es gibt einen Tourismusworkshop. Abgesagt. Seit 22 Jahren existiert die 14-tägige Sommerschule, das Ucrainicum an der Uni. Abgesagt. Die Stadt hat ein Projekt zur Energieeffizienz mit Förderung der Bundesregierung gestartet und die Unimedizin digitale Schulungen und ein Corona-Projekt. Wie es mit dem Platz des Erasmus-Stipendiaten weitergeht, ist offen. Die Universität hat Solidaritätsbekundungen und Video-Botschaften an die Ukraine auf ihre Homepage gestellt.

Das Ortsschild zur Städtepartnerschaft mit Drohobytsch steht seit 2017 in Greifswald. Quelle: Stefan Sauer

Für den Greifswalder Grünen ist dieses Projekt mit den Städten in Osteuropa und der Uni ein Wegweiser in die Moderne und in Europa einzigartig. Er sagt: „Ich habe die Entwicklung in der Ukraine zu einer demokratischen und pluralistischen Gesellschaft sehr positiv gesehen und das Gefühl gehabt, dass eine Nation, die eine nicht ganz einfache Vergangenheit hatte, sich Richtung Zukunft bewegt. Wenn das von außen mit Gewalt zerstört wird, ist das sehr bedrückend.“

„Wir haben nix gegen Russen!“

Stefan Fassbinder will mit seinem Team alles versuchen, um den Kontakt aufrechtzuerhalten. „Und das gilt für beide Partnerstädte. Aber jetzt ist die Parteinahme für die Ukraine auch klar. Das Land wird angegriffen.“ Fassbinder schaut vor dem Rathaus nach oben. Links neben Blau-Gelb weht die EU-Fahne, rechts davon die deutsche und daneben die Vorpommersche. So sieht Frieden aus. Er sagt: „Wir haben nix gegen Russen. Nur etwas gegen das, was die russische Regierung da gerade tut.“ Der 55-jährige Kommunalpolitiker lächelt gern mal freundlich im Gespräch. Als er das sagt, senkt sich sein Kopf ganz leicht nach unten. Kein Lächeln.

Von Michael Meyer