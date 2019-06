Greifswald

Die Greifswalder Bürgerschaft hat für die Hansestadt den Klimanotstand ausgerufen. Damit erkennt die Bürgerschaft an, dass die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen für Umwelt, Soziales und Wirtschaft als Aufgabe von höchster Priorität angesehen wird. Die Bürgerschaft stimmte nach einer emotionalen Diskussion mehrheitlich für eine Resolution, die von SPD, Grünen, Linken und Tierschutzpartei gemeinsam eingebracht wurde. Die mit der Resolution verbundenen konkreten Maßnahmen, wie die Forderung an die Stadtwerke, den Strommix auf 100 Prozent erneuerbare Energien umzustellen, ohne die Bürger zu belasten sowie die Forderung nach einem kostenlosen Nahverkehr wurden in den neuzugründenden Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität verwiesen.

Die SPD-Politikerin Monique Wölk hatte zuvor für den Antrag geworben. „Wir sind kurz vor dem Erreichen der physikalischen Kipppunkte.“Es gebe zwar in Greifswald bereits viele Aktivitäten für den Klimaschutz. „Aber wir setzen die Maßnahmen nicht konsequent genug um.“

Mit der Ausrufung des Klimanotstandes folgt die rund 58 000 Einwohner zählende Stadt dem Beispiel anderer Städte wie Konstanz, Heidelberg und Münster. Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger hatte zuvor an die Abgeordneten appelliert, sich auf lokaler Ebene zum Klimaschutz zu bekennen. „Wir müssen den Klimawandel anerkennen. Wir bestimmen, wie der ÖPNV fährt, wie sich Menschen von A nach B fortbewegen.“ Mignon Schwenke (Linke) sagte: „Wir müssen etwas im Interesse der nachfolgenden Generationen tun.“ Es wäre ein gutes Signal, wenn die Bürgerschaft in erster Sitzung ein solches Zeichen für den Klimaschutz setzt.

Kritik kam aus Reihen der CDU sowie von der Bürgerliste und FDP. „Es kann doch nicht sein, dass wir hier den Stadtwerken Maßnahmen vorschreiben. Wir in Greifswald können das Klima nicht retten“, sagte CDU-Mann Jürgen Liedtke. Er hatte dafür geworben, den Antrag komplett in die Ausschüsse zu verweisen. Auch Thomas Meyer (Bürgerliste) und der FDP-Politiker David Wulff hatten für eine Verschiebung des Antrags in die Ausschüsse geworben. „Wir wollen doch einen ernsthaften Konsens erreichen“, sagte Wulff.

Martina Rathke