Greifswald schickt Auszubildende ins Auslandspraktikum

Greifswald

Die Auszubildenden Melissa, Emma und Anna sind gut im Nachbarland angekommen. Sie sind die ersten drei Auszubildenden, die zwei Wochen lang Berufserfahrung in der Stadtverwaltung von Greifswalds Partnerstadt Goleniów in Polen sammeln können.

„Ich bin schon ziemlich aufgeregt und freue mich sehr auf den Austausch mit den Mitarbeitenden in Goleniów“, sagt Melissa. „Außerdem kann ich endlich wieder meine Fremdsprachenkenntnisse aktiv anwenden.“ In Goleniów werden die Auszubildenden etwa in den Abteilungen Finanzen, Raumplanung, Verwaltung, soziale Angelegenheiten und im Standesamt eingesetzt. Es ist das erste Austauschprogramm dieser Art mit der Partnerstadt.

Auszubildende Emma ist vor allem gespannt, ob die Arbeitsabläufe ähnlich sind wie bei ihr am Arbeitsplatz sind oder was vielleicht anders bearbeitet wird. „Außerdem ist es für uns eine schöne Möglichkeit, eine Partnerstadt persönlich kennenzulernen und diese zu erkunden“, fügt sie hinzu.

Oberbürgermeister freut sich über Austausch

Gefördert wird der zweiwöchige Aufenthalt durch das Erasmus+ Förderprogramm. “Dank der finanziellen Unterstützung durch Erasmus+ erhalten unsere Auszubildenden die großartige Gelegenheit, unsere polnische Partnerstadt Goleniów kennenzulernen und wertvolle Erfahrungen, nicht nur in beruflicher Hinsicht, zu sammeln. Erasmus+ bietet ihnen die Möglichkeit, interkulturelle Kompetenz zu entwickeln, und ich bin sehr stolz, dass sie diesen Blick über den Tellerrand hinaus wagen.“ erklärt Oberbürgermeister Dr. Fassbinder.

Ausbildungsleiterin Laura Glöde fügt hinzu: „Wir sind sehr froh, dass wir die Ausbildung in der Stadtverwaltung um ein kurzes Auslandspraktikum ergänzen konnten. So können auch Arbeitsabläufe in einer anderen Stadtverwaltung im Ausland kennengelernt werden.“

