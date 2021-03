Karlsburg

„Es ist alles wieder auf Anfang gestellt“, zeigt sich Sören Schultz erleichtert. Noch fällt dem Ueckermünder das Sprechen schwer. Doch von Tag zu Tag spürt der 48-jährige Patient der Unimedizin Greifswald, dass es ihm besser geht. Vor einer Woche ging es um Leben und Tod, wurde ihm in einer komplizierten fünfstündigen Operation ein Lungentumor entfernt.

Weil der Tumor bis zum Herzen gewachsen war, operierten Thoraxchirurgen aus Greifswald und Herzchirurgen aus Karlsburg den Ueckermünder gemeinsam: Hand in Hand, in einem OP-Saal des Karlsburger Klinikums, weil dieser mit einer Herz-Lungen-Maschine ausgestattet ist.

Zweites Zentrum für Mecklenburg geplant

Spezialfälle wie diese, bei denen Tumore von Leber und Lunge bis an das Herz wuchern, kämen zum Glück selten vor, sagt der Karlsburger Herzchirurg, Dr. Alexander Kaminski. Um hochkomplexe Operationen mit multiprofessionellen Teams und eine 24-stündige Notfallversorgung sicherzustellen, bilden das Klinikum Karlsburg mit seiner Expertise in der Herzchirurgie und die Unimedizin nun offiziell das Herzmedizinische Zentrum Vorpommern.

Es ist nach Angaben von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) das erste landesweit. Ein weiteres herzmedizinisches Zentrum sei in Mecklenburg geplant. Schwerin werde sich dafür entweder mit der Unimedizin Rostock oder der Unimedizin Lübeck zusammenschließen.

Operiert wird dort, wo die beste Technik für den Fall steht

„Der Patient ist eine Schnittstelle von unterschiedlichen Ärzten“, erläutert Kaminski die Grundidee. Steht das onkologische Problem im Vordergrund, kämen die Herzchirurgen aus Karlsburg zur Operation nach Greifswald. Entschieden werde individuell nach der Erkrankung des Patienten. „Letztendlich gilt der Grundsatz: Es wird dort operiert, wo das Team zu Hause ist, das die aufwendigste Technik für die OP benötigt“, so Kaminski.

In den Krankenhausplan aufgenommen

Was in Ballungszentren funktioniert, soll auch auf dem platten Land möglich sein. „Mit dem Modell sichern wir eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung von Patienten mit Herzerkrankungen in Flächenregionen ab“, sagt Minister Harry Glawe. Das „Herzmedizinische Zentrum Vorpommern“ wurde nun in den Krankenhausplan des Landes aufgenommen, die Zusammenarbeit beider Kliniken damit institutionalisiert.

Greifswald und Karlsburg kooperieren seit vielen Jahren

Auf dem Gebiet der chronischen Herzschwäche (Herzinsuffizienz) arbeiten Karlsburg und Greifswald bereits seit mehreren Jahren zusammen, betont der Karlsburger Ärztliche Direktor, Wolfgang Motz. Deutschlandweit leiden 1,8 Millionen Menschen unter einer eingeschränkten Pumpleistung des Herzens. Vor allem ältere Menschen sind davon betroffen. Auf Grund der demografischen Entwicklung erkranken in Vorpommern besonders viele Menschen an einer Herzinsuffizienz.

Während Karlsburg ein Kunstherz-Programm verfolgt, erforscht Greifswald als Mitglied des Deutschen Zentrums für Herz- und Kreislauf-Forschung (DZHK) entzündliche Herzmuskelerkrankungen. Gemeinsame Forschungsprojekte sind geplant. „Wir bündeln regional unsere Kompetenz in der Herzchirurgie, der Kardiologie und anderen Fachrichtungen“, so der stellvertretende Ärztliche Direktor der Unimedizin, Professor Georgi Wassilew.

„Ich bin wahnsinnig dankbar“

Sören Schultz liegt inzwischen wieder auf einer Normalstation in Greifswald und denkt bereits an die Zeit nach seiner Entlassung. „Die Ärzte haben mir gesagt, dass der Tumor vollständig entfernt wurde. Ich bin ihnen wahnsinnig dankbar“, sagt er. „Ich muss jetzt nur langsam wieder in Gang kommen.“

Von Martina Rathke