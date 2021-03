Greifswald

Er erinnert ein wenig an einen kleinen Kühlschrank. Unauffällig rechteckig und weiß steht der Ulmair X-80 in der Ecke des Klassenraums zwischen PC-Tisch, einem Regal mit Gesellschaftsspielen und Kunstwerken der Schüler. Eingeschaltet wird er, die Luft in dem Klassenraum zwei Mal in der Stunde umwälzen und mit 80 Grad die Viren unschädlich machen.

Der UImair ist seit Montag einer von nun fünf Luftreinigern, die in Klassenzimmern der Greifswalder Karl-Krull-Schule im Einsatz sind. 26 dieser Geräte wurden an diesem Tag an fast allen Greifswalder Schulen verteilt. Jedes schlägt mit etwa 4000 Euro zu Buche und soll die Virenlast in den Klassenräumen senken. Der Hersteller spricht von 99,995 % weniger Viren, Bakterien, Pollen in der Luft.

Alle Schulen in Greifswald werden versorgt

Nach der ersten Lieferung im November hat die Stadt insgesamt 39 mobile Luftreiniger auf eigene Kosten angeschafft. Dieses Mal haben die beiden Gymnasien jeweils fünf Geräte erhalten. Je vier sind an die Arndt-Schule, die Nexö-Grundschule, die Caspar-David-Friedrich-Schule sowie die Krull-Schule verteilt worden. Nicht profitiert haben die Käthe-Kollwitz- und die Fischer-Schule. Aus erfreulichen Gründen: „Greifswalds neu gebaute Schulen verfügen von Haus aus über moderne raumlufttechnische Anlagen und benötigen deshalb keine zusätzlichen Luftfiltergeräte“, erklärt Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Er ist sichtlich stolz über das Alleinstellungsmerkmal seiner Stadt.

Greifswald ist die einzige Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, die initiativ auf die mobilen Luftreiniger setzt. Bereits im November hatte die Bürgerschaft entschieden, 50 000 Euro in den Schutz der Schüler und Lehrer zu investieren. Nun hat die Bürgerschaft nachbestellt und 164 000 Euro aus dem Soforthilfefonds für Corona-Maßnahmen freigegeben. Das Geld ist jedoch nicht eins zu eins in die Klassenräume der Schulen in kommunaler Hand geflossen. 52 000 Euro stehen den freien Schulen zur Verfügung, damit sie sich selbst mit Luftreinigern versorgen können. Die Stadt bezahlt alles aus eigener Tasche. Bundesförderung gibt es nur für Luftfilteranlagen, die als bauliche Maßnahme fest in die Klassenzimmer installiert würden.

Positive Erfahrungen haben für Bestellung gesorgt

Die Nachbestellung in Greifswald geht vor allem auf das positive Urteil der Schulen selbst zurück. Doris Müller-Hayer ist die Schulleiterin der Krull-Schule. Sie ist glücklich, nun vier neue Filter in ihren Klassenräumen zu wissen. „Wir haben das erste Gerät im Dezember bekommen und sind zufrieden“, fasst sie die bisherige Nutzung zusammen. Es habe zwar anfänglich Probleme mit der Zeiteinstellung gegeben, die seien aber schnell behoben worden. Die vier neuen Luftfilter kommen in der Krull-Schule genau zur richtigen Zeit an. Auch wenn noch kein Unterricht stattfindet, werden doch Schüler betreut. Seit dem 5. März ist zudem die Notfallbetreuung im Kreis beendet, Eltern entscheiden selbst, ob sie ihr Grundschulkind in die Betreuung schicken. Viele Eltern nehmen dieses Angebot der Landesregierung dankend an. „Aktuell sind wir zu 80 Prozent ausgelastet“, erklärt Müller-Hayer.

Stellt sich die Frage, in welchen Klassenräumen die Luftreiniger verteilt werden? Die Krull-Schule entscheidet nach Verhältnis. „Wir haben geschaut, in welchen Räumen das Verhältnis zwischen Quadratmetern und Schülern so ist, dass die Notwenigkeit besteht“, erklärt Müller-Hayer. Dort, wo auf die wenigsten Quadratmeter die meisten Schüler zusammenkommen, werden die neuen Geräte aufgestellt. Dank mobilem Aufbau und Rollen ist diese Entscheidung nicht in Stein gemeißelt.

Trotzdem ist allen Beteiligten klar, was Bürgermeister Fassbinder zusammenfasst: „Die Lüfter ersetzen nicht das Lüften.“ Dort, wo Schüler sich in Gruppen aufhalten, gelten weiter die bekannten Regeln. Die Stadt Greifswald hat sich schlicht für die zusätzliche Sicherheit entschieden. Im Gegensatz zu anderen.

Kreis lehnt Lüfter kategorisch ab

Auch der Kreistag hat über die Anschaffung von mobilen Luftreinigern diskutiert. Bereits im Dezember, noch vor Schulschließungen und Lockdown, wurde ein entsprechender Antrag jedoch abgelehnt – auch unter gutem Zureden aus der Kreisverwaltung selbst. Die war gegen die Anschaffung der Lüfter, weil eine Anschaffung zu lange dauere und die Wirkung laut Studien nicht ausreichend sei, um das Lüften der Räume komplett zu ersetzen. Tatsächlich hat die Hansestadt auf die aktuelle Lieferung fünf Wochen gewartet. Bei der aktuellen Nachfrage am Markt eine gute Zeit, beteuert Bürgermeister Fassbinder.

Von Philipp Schulz