Greifswalder Ärzte räumen auf mit der „Cholesterin-Lüge“

Wenn es ums Cholesterin geht, dann sind die Meinungen noch immer gespalten. Viele Bürger halten an der vor 20 Jahren formulierten „Cholesterin-Lüge“ fest, nach der die entsprechende Substanz im Blut keinerlei negative Folgen für den Menschen hat. Für Fachleute ist unbegreiflich, dass sich diese Theorie hartnäckig hält und immer wieder neu aufgewärmt wird.

Dabei seien die Gegenbeweise schon seit Langem bekannt, sagt Prof. Dr. Stephan Felix. „Zu viel Cholesterin im Blut führt insbesondere bei Patienten mit bekannter koronarer Herzkrankheit oder anderen Manifestationen einer bereits vorhandenen Gefäßverkalkung zu einem deutlich erhöhten Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden“, betont der Direktor der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin B der Unimedizin Greifswald.

Greifswalder Lipid-Ambulanz existiert ein Jahr

Aus diesem Grund ist das Cholesterin eines der Hauptthemen der sogenannten Lipid-Ambulanz. Diese wurde vor einem Jahr an der Universitätsmedizin Greifswald etabliert. Weit gefasst, geht es um Fette im Blutsystem. Cholesterin spielt eine wichtige Rolle dabei, obwohl es gar kein Fett ist, sondern nur ein wasserunlöslicher, fettähnlicher Naturstoff. Er wird zum größten Teil vom Körper selbst gebildet, kann aber auch über die Nahrung aufgenommen werden. Cholesterin ist lebenswichtig, weil es in Hormonen und beim Aufbau der Zellwände beteiligt ist. Der Stoff birgt aber eben auch Gefahren, weil er unter anderem für Entzündungen der Gefäßwände sorgt.

Professor Felix nimmt ein Modell eines Blutgefäßes zur Hand und demonstriert: In der Wand eines Gefäßes bildet sich ein sogenannter „lipid core“, ein Fettkern. Wenn der durch die poröse, entzündete Gefäßwand bricht und ins Blutsystem gerät, dann wird die Gerinnung aktiviert. Die Gerinnsel oder Thromben verstopfen die Herzgefäße und verursachen einen Infarkt.

Risikofaktor wissenschaftlich sehr gut belegt

In der Greifswalder Lipid-Ambulanz arbeiten vier Ärztinnen und Ärzte und kümmern sich speziell um Patientinnen und Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. „Dabei handelt es sich noch immer um die häufigste Todesursache bei Männern und Frauen“, sagt Dr. Raila Busch. Zu den Risikofaktoren gehört die Fettstoffwechselstörung. „Es gibt keinen Risikofaktor, der wissenschaftlich so gut belegt ist“, erläutert Prof. Felix. Seit der Gründung der Ambulanz werden jede Woche etwa 20 Patientinnen und Patienten betreut. Überwiesen werden sie dorthin von den Hausärzten. „Der Bedarf ist da, die Nachrage ist groß“, stellt Dr. Busch fest.

Tückisch: Cholesterin-Überschuss tut nicht weh

Das Tückische am Cholesterin-Überschuss im Blut: Er macht sich kaum bemerkbar, verursacht keine Beschwerden und lässt sich nur durch entsprechende Messungen erkennen. Behandelt wird er zunächst durch Medikamente, sogenannte Statine. Diese senken den Überschuss insbesondere des schädlichen LDL-Cholesterins (LDL steht für „Low Density Lipoproteine“, also Fetteiweiße mit geringer Dichte). „Die Richtlinien für Hochrisikopatienten sind in den vergangenen Jahren immer wieder angepasst worden“, sagt Prof. Felix. Die Werte des LDL-Cholesterins müssen möglichst gering gehalten werden, da sind sich alle Experten einig.

Mit der Therapie einher geht in der Regel eine Ernährungsumstellung: Empfohlen werden die „mediterrane Kost“, außerdem der Verzicht aufs Rauchen und auf den Alkoholkonsum. „Da muss sich gesellschaftlich noch viel ändern“, verdeutlicht Dr. Stephanie Könemann von der Lipid-Ambulanz.

Leiden kann erblich bedingt sein

Die Lipidambulanz hat sich auf Menschen mit schwierigen Krankheitsbildern spezialisiert. Denn oftmals geht der gestörte Fettstoffwechsel mit weiteren Erkrankungen einher. Außerdem besteht bei Menschen, die in relativ jungen Jahren, also mit 40 oder 50, schon einen Herzinfarkt bekommen, die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Leiden erblich bedingt sind. „Es gibt schwere Formen von Hypercholesterinämie, die in manchen Familien auftreten und an die Nachkommen vererbt werden“, so Dr. Busch. Dabei können Betroffene einen Infarkt erleiden, obwohl sie sich gesund ernähren und für ausreichend Bewegung oder Sport sorgen.

Um die erblichen Ursachen dieser Erkrankungen zu diagnostizieren, arbeitet die Lipidambulanz mit dem Institut für Humangenetik an der Uni Greifswald zusammen. Wenn die Betroffenen einwilligen, wird ihr Genmaterial auf eine etwaige Vorbelastung untersucht. In jedem Fall sei es sinnvoll, in der Familie nach frühzeitigen Erkrankungen und Vorfällen, wie Infarkten, Ausschau zu halten, um das eigene Risikopotenzial einschätzen zu können.

Passgenaue Therapien für Cholesterin-Patienten

„Früher hatten wir für Patienten mit vielfältigen Gefäßerkrankungen nur wenige Medikamente zur Behandlung. Heute entwickeln wir passgenaue Therapien, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind“, erläutert Prof. Felix. Damit das auch in Zukunft gewährleistet ist, nehmen die Greifswalder an bundesweiten Studien teil, in denen zum Beispiel neue Medikamente getestet werden.

