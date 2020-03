Greifswalder Ärzte sind erblichen Risiken bei Brust- und Eierstockkrebs auf der Spur

Greifswald

Etwa zwölf Prozent aller Frauen erkranken im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Knapp ein Drittel von ihnen ist bereits in jungen Jahren davon betroffen oder berichtet über weitere Frauen mit Brustkrebs in der eigenen Familie. Diesen Menschen mit einem hohen Risiko für erblich bedingten Krebs gilt die besondere Aufmerksamkeit des Zentrums Familiärer Brust- und Eierstockkrebs an der Universitätsmedizin Greifswald.

Die häufigste Tumorerkrankung

„ Brustkrebs ist die häufigste Tumorerkrankung bei Frauen“, sagt Ute Felbor, Professorin für Humangenetik an der Universitätsmedizin Greifswald. Viele Betroffene haben Angst, dass ihre Erkrankung erblich bedingt ist und Konsequenzen nicht nur für sie, sondern für die ganze Familie haben kann. Diesen Betroffenen widmen sich Prof. Felbor und ihre Kolleginnen und Kollegen mit einem einzigartigen Betreuungskonzept.

Kooperation Greifswald und Schwerin

„Wir sind in Greifswald das einzige Zentrum in MV, das auf qualitativ hohem Niveau die komplette Versorgung aus einer Hand unter dem Dach des Deutschen Konsortiums Familiärer Brust- und Eierstockkrebs anbietet“, sagt die Ärztin. Und das nicht nur in Greifswald, sondern nun auch in Schwerin. Gerade unterzeichneten beide Häuser eine Kooperationsvereinbarung.

Auch Männer erkranken an Brustkrebs

Das Konzept leuchtet ein: Betroffene, die bereits an Brust- oder Eierstockkrebs erkrankt sind, können sich nun auch vor Ort in Schwerin vorstellen und klären, ob ihre Erkrankung erblich bedingt ist. Nicht nur Frauen kommen in die Beratungsstellen, sagt Ute Felbor. Zunehmend melden sich auch Männer, die an Brustkrebs erkrankten oder aus Familien stammen, in denen eine Erbgutveränderung nachgewiesen wurde.

Klären der Risikogruppe

Am Anfang steht die Anamnese: Die Betroffenen geben Auskunft über sich, ihre Erkrankung und ihre Familien, über das Auftreten von Krebs bei Verwandten ersten und zweiten Grades. Dann wird eine Blutprobe entnommen, die im Institut für Humangenetik in Greifswald analysiert wird. Die Analyseergebnisse werden dann in dem seit kurzem arbeitenden „Genetikboard“ vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Konferenz von Fachärztinnen und -ärzten verschiedener Disziplinen: Gynäkologen, Onkologen, Radiologen, Pathologen, Psychoonkologen und natürlich Humangenetiker. Dieses Gremium tritt einmal pro Woche zusammen. „Dabei diskutieren wir die Befunde. Zentral ist die Frage, welcher IFNP-Risikogruppe eine Patientin zugeordnet werden kann“, sagt Professor Felbor. Die Abkürzung steht für: „Intensiviertes Früherkennungs- und Nachsorgeprogramm“.

Chancen der Früherkennung

In einem zweiten Beratungsgespräch mit den Betroffenen werden die Früherkennungs- und Nachsorgeuntersuchungen empfohlen. Das heißt, die Betroffenen, die ohnehin schon in einer schwierigen Situation sind, werden nicht alleingelassen. Und auch ihre Verwandten nicht. Denn wenn bei einer Patientin ein hohes Risikopotenzial erkannt wurde, können sich auch andere Familienmitglieder untersuchen lassen. Dabei geht es um Möglichkeiten der Früherkennung und der Vorsorge.

Untersuchungen zentral geplant

Neu und besonders ist, dass der gesamte Prozess vom Erstgespräch bis zu den empfohlenen Untersuchungen gleichsam zentral organisiert wird. Das heißt, die Betroffenen müssen sich die verschiedenen Stationen und beteiligten Institutionen nicht selber zusammensuchen, sondern sie bekommen einen umfangreichen Plan. Dabei kooperieren die verschiedenen Disziplinen miteinander und die vorgeschlagenen Maßnahmen greifen ineinander.

Kassen sollen Leistungspakete bezahlen

Etabliert ist dies bereits im Raum Greifswald, wo Prof. Felbor und ihre Mitstreiter 2018 begannen, die Betreuung aus einer Hand zu organisieren. Dank der Kooperation mit den Helios Kliniken Schwerin und speziell geschulten Fachärzten ist dieses Programm auch im Raum der Landeshauptstadt verfügbar. Noch in diesem Jahr soll das Greifswalder Zentrum ein ganz neues Zertifizierungsverfahren durchlaufen. „Ziel ist, die Umsetzung der deutschlandweit standardisierten Verfahrensanweisungen des Deutschen Konsortiums zu überprüfen. Diese werden regelmäßig überarbeitet und angepasst“, so die Expertin. Sie kümmert sich als Mitglied der Gesellschaft für Humangenetik in der Deutschen Krebsgesellschaft um die Etablierung solcher Standards. Letztlich sei dies eine Voraussetzung dafür, dass die Krankenkassen die angebotenen Leistungspakete auch bezahlen.

Verein zur Selbsthilfe entstand

Parallel hat sich auch der Verein zur Selbsthilfe neu organisiert. „Betroffene Reden – Chancen aktiv nutzen“ – kurz: BRCA-Netzwerk. Es richtet sich an Menschen, die von erblich bedingtem Krebs betroffen sind. „Für Mitglieder aus Familien mit erblichem, also generationsübergreifendem Krebsrisiko, gibt es zahlreiche Themen, die über die rein medizinischen Fragestellungen hinausgehen“, teilte der Verein kürzlich mit.

Alle erblich bedingten Krebserkrankungen im Visier

„Soll ein Gentest gemacht werden? Wie ist es, mit dem Testergebnis umzugehen und mit den Konsequenzen zu leben? Wie können Angehörige miteinbezogen werden? Wo gibt es Unterstützung und Versorgungsangebote?“ Betroffene können sich mit anderen austauschen und von deren Erfahrungen profitieren. Seit zehn Jahren gibt es das Netzwerk, im vergangenen Jahr weitete es seine Aktivitäten auf alle erblich bedingten Krebserkrankungen aus. Das Vereinslogo zeigt seitdem die bekannte Solidaritätsschleife – in Lila und Pink.

