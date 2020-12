Jessin

Nach dem holprigen Impfstart am Sonntag nach Weihnachten kritisiert ein Greifswalder Kinderarzt die Aussagen von Einrichtungsleiterin Idun Dührkoop aus Jessin. Sie war unter anderem irritiert, dass das Stralsunder Impf-Team selbst noch keinen Impfstoff in sich trug.

Diese Aussage schlug Wellen. Der Greifswalder Kinderarzt Andreas Michel meldete sich per Mail in der Redaktion und verkündete seinen Unmut über die Berichterstattung. Er empfand den Artikel als „ Rumgemäkel“ und befürchtet, dass die Impfaktion durch diese Aussage gefährdet werde: „Sind Sie sich überhaupt nicht Ihrer Verantwortung bewusst? Das Wichtigste bei unserer Impfaktion ist Vertrauen, und das wird hier um des kurzsichtigen Rumnölens willen massiv zerstört.“

Am Sonntag nach Weihnachten rückte eines der ersten Impfteams auch im Pflegeheim „Haus Sonnenschein“ in Jessin an. Für Einrichtungsleiterin Idun Dührkoop und ihre Kollegen war es das Finale eines anstrengenden Jahres, denn nicht alles lief glatt. Zunächst musste sie in kürzester Zeit die Unterschrift von Betreuern und Verwandten auf einem neuen Aufklärungsbogen besorgen, die das Impfen der Angehörigen erlauben. „Dafür hätten wir mindestens fünf Tage Zeit benötigt und nicht nur drei“, sagt Idun Dührkoop. Außerdem sei sie „schockiert“ gewesen, dass das Impfteam, das am Sonntag die hochbetagten Senioren impfen sollte, selbst nicht gegen das Coronavirus geimpft war.

Einrichtungsleiterin steht zu Aussagen

Idun Dührkoop steht auch am Montagnachmittag voll und ganz zu ihren Aussagen: „Der Herr Michel hat den Artikel vermutlich gar nicht komplett gelesen oder ihn vielleicht missverstanden“, sagt sie. Noch immer könne sie persönlich nicht verstehen, dass das Team, das direkten Kontakt zu den alten und kranken Menschen in Heimen hat, selbst noch keinen Impfstoff in sich trägt: „Man setzt beide Seiten einer Gefahr aus, die man nicht überblicken kann.“

Kinderarzt Michel schreibt in seiner Mail weiterhin: „Der Gedanke, dass das Team nicht geimpft ist, weil es die 80 Jahre noch nicht erreicht hat, ist Ihnen wohl nicht gekommen? Erwähnenswert wäre auch gewesen, dass das im Team den eigenen Weihnachtsurlaub unterbricht, um unseren Senioren die rettende Impfung zu bringen.“ Auch in diesem Fall widerspricht Idun Dührkoop: „Im ersten Durchgang sollen Menschen über 80 Jahren und auch das medizinische Personal geimpft werden. Das Impfteam zählt in seiner Funktion zum medizinischen Personal.“ Im Wortlaut heißt es: Höchsten Vorrang haben Personen ab 80 Jahren, Menschen in Alten- und Pflegeheimen, deren Pflegekräfte wie auch medizinisches Personal, etwa auf Intensivstationen.

Durch Ehrlichkeit Vertrauen gewinnen

Für die Einrichtungsleiterin sei es ein Bedürfnis gewesen, den Menschen mitzuteilen, wie diese erste Impfaktion verlief. „Die Zusammenarbeit mit dem Team verlief sehr gut. Sie waren frisch zusammengewürfelt und wir waren die Ersten, die im Landkreis am vergangenen Sonntag geimpft wurden. Natürlich läuft dann nicht alles reibungslos ab. Dieser Zustand ist für uns alle neu und wir müssen täglich dazulernen.“ Wichtig sei ihr vor allem die Ehrlichkeit gewesen. „Wir können nur das Vertrauen der Menschen gewinnen, wenn wir ehrlich sind. Und meine Aussagen sind immer ehrlich“, betont die 55-Jährige.

Sie habe durchweg nur positive und zustimmende Resonanz auf den Artikel bekommen. „Ich habe mich am Sonntag selbst impfen lassen. Mehr Vertrauen kann ich nicht vermitteln!“ Auch mehr als 24 Stunden nach der Impfung zeigen weder sie noch ihre zwölf geimpften Kollegen irgendeine Art von Nebenwirkungen. „Es geht uns allen wunderbar und unsere restlichen Kollegen haben bereits versichert, dass sie sich ebenfalls impfen lassen, sobald das Team ein zweites Mal zu uns kommt.“

Von Carolin Riemer